Ботик ван де Зандсхулп
Джек Дрейпер
Ван де Зандшульп
Да уж, буквально пару месяцев назад Ботик много жаловался и задумывался о завершении карьеры, а сейчас он один из героев американского мэйджора.
Во втором круге нидерландский теннисист остановил одного из трех главных фаворитов — Карлоса Алькараса.
Это было чересчур дерзко, ван де Зандшульп почти разгромил действующего чемпиона Ролан Гаррос и Уимблдона — 6:1, 7:5, 6:4.
Алькарас действительно допускал много ошибок, был недостаточно агрессивен, но главная причина сенсационного результата — шикарный теннис Ботика. Испанца жестко наказали за недооценку соперника.
Примечательно, что ван де Зандшульп на этой неделе впервые в сезоне выиграл два матча подряд.
Дрейпер
Джек тем временем третий год подряд выиграл в Нью-Йорке не менее двух матчей. Его лучшим результатом здесь пока остается выход в четвертый круг в 2023-м.
Британский теннисист уверенно прошел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.
В первом матче Дрейпер встречался с китайцем Чжичжэнем Чжаном, который снялся при счете 6:4, 6:0, 4:0 в его пользу.
Во втором круге первая ракетка Великобритании разгромил аргентинца Факундо Диаса-Акосту — 6:4, 6:2, 6:2.
Лучшими результатами Дрейпера на харде в 2024-м пока остаются финал в Аделаиде и четвертьфинал на «Мастерсе» в Цинциннати.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 4.30, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: после того, что Ботик сделал в матче с Алькарасом, его сложно назвать андердогом в противостоянии с Дрейпером. Кажется, здесь будет еще одно падение явного фаворита. Нидерландец демонстрирует шикарный теннис на текущем турнире.
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Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа за 4.30.