Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против британца Джека Дрейпера в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ван де Зандшульп

Да уж, буквально пару месяцев назад Ботик много жаловался и задумывался о завершении карьеры, а сейчас он один из героев американского мэйджора.

Во втором круге нидерландский теннисист остановил одного из трех главных фаворитов — Карлоса Алькараса.

Это было чересчур дерзко, ван де Зандшульп почти разгромил действующего чемпиона Ролан Гаррос и Уимблдона — 6:1, 7:5, 6:4.

Алькарас действительно допускал много ошибок, был недостаточно агрессивен, но главная причина сенсационного результата — шикарный теннис Ботика. Испанца жестко наказали за недооценку соперника.

Прогнозы и ставки на US Open

Примечательно, что ван де Зандшульп на этой неделе впервые в сезоне выиграл два матча подряд.

Дрейпер

Джек тем временем третий год подряд выиграл в Нью-Йорке не менее двух матчей. Его лучшим результатом здесь пока остается выход в четвертый круг в 2023-м.

Британский теннисист уверенно прошел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.

В первом матче Дрейпер встречался с китайцем Чжичжэнем Чжаном, который снялся при счете 6:4, 6:0, 4:0 в его пользу.

Во втором круге первая ракетка Великобритании разгромил аргентинца Факундо Диаса-Акосту — 6:4, 6:2, 6:2.

Лучшими результатами Дрейпера на харде в 2024-м пока остаются финал в Аделаиде и четвертьфинал на «Мастерсе» в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 4.30, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: после того, что Ботик сделал в матче с Алькарасом, его сложно назвать андердогом в противостоянии с Дрейпером. Кажется, здесь будет еще одно падение явного фаворита. Нидерландец демонстрирует шикарный теннис на текущем турнире.

Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа за 4.30.