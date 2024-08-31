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    Ботик остановит еще одного фаворита?

    Ван де Зандшульп — Дрейпер: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 19:30

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Дрейпер
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    Ботик ван де Зандшульп
    Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против британца Джека Дрейпера в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 31 Августа 2024 года

    Ботик ван де Зандсхулп

  • Нидерланды
    •  Ботик ван де Зандсхулп 19:30 Джек Дрейпер

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
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    Ван де Зандшульп

    Да уж, буквально пару месяцев назад Ботик много жаловался и задумывался о завершении карьеры, а сейчас он один из героев американского мэйджора.

    Во втором круге нидерландский теннисист остановил одного из трех главных фаворитов — Карлоса Алькараса.

    Это было чересчур дерзко, ван де Зандшульп почти разгромил действующего чемпиона Ролан Гаррос и Уимблдона — 6:1, 7:5, 6:4.

    Алькарас действительно допускал много ошибок, был недостаточно агрессивен, но главная причина сенсационного результата — шикарный теннис Ботика. Испанца жестко наказали за недооценку соперника.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Примечательно, что ван де Зандшульп на этой неделе впервые в сезоне выиграл два матча подряд.

    Дрейпер

    Джек тем временем третий год подряд выиграл в Нью-Йорке не менее двух матчей. Его лучшим результатом здесь пока остается выход в четвертый круг в 2023-м.

    Британский теннисист уверенно прошел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.

    В первом матче Дрейпер встречался с китайцем Чжичжэнем Чжаном, который снялся при счете 6:4, 6:0, 4:0 в его пользу.

    Во втором круге первая ракетка Великобритании разгромил аргентинца Факундо Диаса-Акосту — 6:4, 6:2, 6:2.

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    Лучшими результатами Дрейпера на харде в 2024-м пока остаются финал в Аделаиде и четвертьфинал на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 4.30, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: после того, что Ботик сделал в матче с Алькарасом, его сложно назвать андердогом в противостоянии с Дрейпером. Кажется, здесь будет еще одно падение явного фаворита. Нидерландец демонстрирует шикарный теннис на текущем турнире.

    Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа за 4.30.

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    Ван де Зандшульп — Дрейпер: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на теннис. Ботик остановит еще одного фаворита?
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