Francisco Comesana
Тейлор Фритц
Комесана
Так и хочется сказать: да прекратите вы уже недооценивать аргентинского мастера!
Шутки шутками, а Франсиско прошел как минимум раунд на втором подряд турнире «Большого шлема».
В начале июля Комесана добрался до третьего круга на Уимблдоне. Главным событием тогда стала его победа над Андреем Рублевым.
В Нью-Йорке 108-я ракетка мира попал сразу в основную сетку после того, как стало известно, что британец Кэмерон Норри пропустит турнир из-за травмы.
В первом круге Комесана одержал волевую победу над швейцарцем Домиником Штрикером — 4:6, 6:3, 7:6, 6:3.
Ну а потом случилась настоящая сенсация, 23-летний Комесана остановил француза Юго Эмбера — 5:7, 6:4, 6:4, 6:4.
Фриц
Тейлор тем временем тоже успел показать всю серьезность своих намерений на этом турнире.
Во втором круге американский теннисист одержал уверенную победу над Маттео Берреттини — 6:3, 7:6, 6:1.
Безусловно, этот результат не стал сюрпризом, но Фриц как-то уж чересчур уверенно разобрался с итальянским теннисистом.
В первом матче Фриц выиграл у аргентинца Камило Уго Карабельи со счетом 7:5, 6:1, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в уверенной победе фаворита. На Комесану в этом матче можно поставить за 16.25.
Прогноз: после того, как Карлос Алькарас проиграл Ботику ван де Зандшульпу, теперь уже вряд ли что-то сможет удивить. Однако мы считаем, что Тейлор в предстоящем матче не разочарует местную публику.
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Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-8,5) за 1.92.