Американец Тейлор Фриц сыграет против аргентинца Франсиско Комесаны в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Комесана — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Комесана

Так и хочется сказать: да прекратите вы уже недооценивать аргентинского мастера!

Шутки шутками, а Франсиско прошел как минимум раунд на втором подряд турнире «Большого шлема».

В начале июля Комесана добрался до третьего круга на Уимблдоне. Главным событием тогда стала его победа над Андреем Рублевым.

В Нью-Йорке 108-я ракетка мира попал сразу в основную сетку после того, как стало известно, что британец Кэмерон Норри пропустит турнир из-за травмы.

Прогнозы и ставки на US Open

В первом круге Комесана одержал волевую победу над швейцарцем Домиником Штрикером — 4:6, 6:3, 7:6, 6:3.

Ну а потом случилась настоящая сенсация, 23-летний Комесана остановил француза Юго Эмбера — 5:7, 6:4, 6:4, 6:4.

Фриц

Тейлор тем временем тоже успел показать всю серьезность своих намерений на этом турнире.

Во втором круге американский теннисист одержал уверенную победу над Маттео Берреттини — 6:3, 7:6, 6:1.

Безусловно, этот результат не стал сюрпризом, но Фриц как-то уж чересчур уверенно разобрался с итальянским теннисистом.

В первом матче Фриц выиграл у аргентинца Камило Уго Карабельи со счетом 7:5, 6:1, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в уверенной победе фаворита. На Комесану в этом матче можно поставить за 16.25.

Прогноз: после того, как Карлос Алькарас проиграл Ботику ван де Зандшульпу, теперь уже вряд ли что-то сможет удивить. Однако мы считаем, что Тейлор в предстоящем матче не разочарует местную публику.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-8,5) за 1.92.