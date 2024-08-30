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    Фриц тоже проиграет дерзкому аргентинцу?

    Комесана — Фриц: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 21:00

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    Прогноз и ставки на Комесана — Фриц
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против аргентинца Франсиско Комесаны в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Комесана — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 30 Августа 2024 года

    Francisco Comesana

  • US Open. Мужчины
    •  Francisco Comesana 21:00 Тейлор Фритц

    Тейлор Фритц

  • США
    •

    Комесана

    Так и хочется сказать: да прекратите вы уже недооценивать аргентинского мастера!

    Шутки шутками, а Франсиско прошел как минимум раунд на втором подряд турнире «Большого шлема».

    В начале июля Комесана добрался до третьего круга на Уимблдоне. Главным событием тогда стала его победа над Андреем Рублевым.

    В Нью-Йорке 108-я ракетка мира попал сразу в основную сетку после того, как стало известно, что британец Кэмерон Норри пропустит турнир из-за травмы.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В первом круге Комесана одержал волевую победу над швейцарцем Домиником Штрикером — 4:6, 6:3, 7:6, 6:3.

    Ну а потом случилась настоящая сенсация, 23-летний Комесана остановил француза Юго Эмбера — 5:7, 6:4, 6:4, 6:4.

    Фриц

    Тейлор тем временем тоже успел показать всю серьезность своих намерений на этом турнире.

    Во втором круге американский теннисист одержал уверенную победу над Маттео Берреттини — 6:3, 7:6, 6:1.

    Безусловно, этот результат не стал сюрпризом, но Фриц как-то уж чересчур уверенно разобрался с итальянским теннисистом.

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    В первом матче Фриц выиграл у аргентинца Камило Уго Карабельи со счетом 7:5, 6:1, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в уверенной победе фаворита. На Комесану в этом матче можно поставить за 16.25.

    Прогноз: после того, как Карлос Алькарас проиграл Ботику ван де Зандшульпу, теперь уже вряд ли что-то сможет удивить. Однако мы считаем, что Тейлор в предстоящем матче не разочарует местную публику.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-8,5) за 1.92.

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    Комесана — Фриц: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на теннис. Фриц тоже проиграет дерзкому аргентинцу?
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