Потапова
Анастасия в первом раунде одержала разгромную победу над француженкой Диан Парри — 6:3, 6:2.
Несмотря на столь бодрый старт, можно сказать, что у российской теннисистки сейчас не самый простой период.
После выхода в полуфинал на траве в Бирмингеме она провали сразу пять турниров.
Более того, на этом отрезке Потапова выиграла лишь один матч. В Цинциннати Настя одержала победу над Кларой Бюрель, после чего уступила Жасмин Паолини.
Но также не будем забывать, что в первой половине сезона Потапова сразу на четырех турнирах с твердым покрытием выиграла не менее двух матчей.
Таусон
Клара на старте турнира выиграла у словацкой теннисистки Анны-Каролины Шмидловой — 3:6, 6:3, 6:2.
Теннисистка из Дании прервала ужасную серию поражений, которая началась еще в начале июня, когда она проиграла Онс Жабер в четвертом круге Ролан Гаррос.
После этого Таусон не выиграла ни одного матча на шести турнирах подряд.
В начале августа 21-летняя Таусон уступила испанке Пауле Бадосе в первом круге «тысячника» в Торонто, а потом уступила россиянка Эрике Андреевой (2:6, 2:6) на старте квалификации в Цинциннати.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 1.75, победу Таусон букмекеры предлагают за 2.08.
Прогноз: в прошлом году Настя проиграла Кларе в первом круге US Open — 6:7, 6:3, 3:6.
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Скорее всего, их новая встреча получится такой же нервной, как и предыдущая. Но в плане исхода здесь сложно что-то сказать.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.