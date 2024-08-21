Россиянка Анастасия Потапова сыграет против датчанки Клары Таусон во втором круге турнира в Кливленде (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Таусон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Потапова

Анастасия в первом раунде одержала разгромную победу над француженкой Диан Парри — 6:3, 6:2.

Несмотря на столь бодрый старт, можно сказать, что у российской теннисистки сейчас не самый простой период.

После выхода в полуфинал на траве в Бирмингеме она провали сразу пять турниров.

Более того, на этом отрезке Потапова выиграла лишь один матч. В Цинциннати Настя одержала победу над Кларой Бюрель, после чего уступила Жасмин Паолини.

Прогнозы на теннис

Но также не будем забывать, что в первой половине сезона Потапова сразу на четырех турнирах с твердым покрытием выиграла не менее двух матчей.

Таусон

Клара на старте турнира выиграла у словацкой теннисистки Анны-Каролины Шмидловой — 3:6, 6:3, 6:2.

Теннисистка из Дании прервала ужасную серию поражений, которая началась еще в начале июня, когда она проиграла Онс Жабер в четвертом круге Ролан Гаррос.

После этого Таусон не выиграла ни одного матча на шести турнирах подряд.

В начале августа 21-летняя Таусон уступила испанке Пауле Бадосе в первом круге «тысячника» в Торонто, а потом уступила россиянка Эрике Андреевой (2:6, 2:6) на старте квалификации в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 1.75, победу Таусон букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: в прошлом году Настя проиграла Кларе в первом круге US Open — 6:7, 6:3, 3:6.

Скорее всего, их новая встреча получится такой же нервной, как и предыдущая. Но в плане исхода здесь сложно что-то сказать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.