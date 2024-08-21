Анастасия Потапова
Клара Таусон
Потапова
Анастасия Потапова успешно стартовала на турнире в Кливленде. На первом этапе рейтингового турнира российская теннисистка выиграла у Дианы Парри из Франции (6:3, 6:2).
В матче первого круга WTA-250 Кливленд Потапова два раза ошиблась на подаче и выиграла семь тай-брейков.
Анастасия Потапова занимает 44 место в рейтинге WTA.
Таусон
Клара Таусон одержала волевую победу в матче первого круга турнира в Кливленда. В стартовой игре турнира датчанка переиграла Анну Шмидлову из Словакии (3:6, 6:3, 6:2).
Таким образом Таусон удалось прервать неудачную серию игр. Ранее теннисистка из Дании не смогла пройти дальше первого круга на турнирах в Хертогенбосе, Истбурне, Уимблдоне, Олимпийских играх, Торонто, Цинциннати.
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Клара Таусон занимает 65 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Таусон букмекеры предлагают за 2.10.
Прогноз: Анастасия Потапова вполне способна выиграть матч и выйти в четвертьфинал турнира в Кливленде.
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Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с форой (-1.5) с коэффициентом 1.83.