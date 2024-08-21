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    Анастасия Потапова выйдет в четвертьфинал WTA Кливленд

    Потапова — Таусон. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч, Цинциннати, 21 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Таусон
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова и датчанка Клара Таусон встретятся во втором круге турнира в Кливленде. Матч пройдёт 21 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Таусон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Кливленд. Женщины 21 Августа 2024 года

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •  Анастасия Потапова 17:00 Клара Таусон

    Клара Таусон

  • Дания
    •

    Потапова

    Анастасия Потапова успешно стартовала на турнире в Кливленде. На первом этапе рейтингового турнира российская теннисистка выиграла у Дианы Парри из Франции (6:3, 6:2).

    В матче первого круга WTA-250 Кливленд Потапова два раза ошиблась на подаче и выиграла семь тай-брейков.

    Прогнозы на теннис

    Анастасия Потапова занимает 44 место в рейтинге WTA.

    Таусон

    Клара Таусон одержала волевую победу в матче первого круга турнира в Кливленда. В стартовой игре турнира датчанка переиграла Анну Шмидлову из Словакии (3:6, 6:3, 6:2).

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    • Таким образом Таусон удалось прервать неудачную серию игр. Ранее теннисистка из Дании не смогла пройти дальше первого круга на турнирах в Хертогенбосе, Истбурне, Уимблдоне, Олимпийских играх, Торонто, Цинциннати.

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    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Клара Таусон занимает 65 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Таусон букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: Анастасия Потапова вполне способна выиграть матч и выйти в четвертьфинал турнира в Кливленде.

    Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с форой (-1.5) с коэффициентом 1.83.

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    Потапова — Таусон. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч, Цинциннати, 21 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч Потапова — Таусон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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