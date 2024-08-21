Россиянка Анастасия Потапова и датчанка Клара Таусон встретятся во втором круге турнира в Кливленде. Матч пройдёт 21 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Таусон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Потапова

Анастасия Потапова успешно стартовала на турнире в Кливленде. На первом этапе рейтингового турнира российская теннисистка выиграла у Дианы Парри из Франции (6:3, 6:2).

В матче первого круга WTA-250 Кливленд Потапова два раза ошиблась на подаче и выиграла семь тай-брейков.

Прогнозы на теннис

Анастасия Потапова занимает 44 место в рейтинге WTA.

Таусон

Клара Таусон одержала волевую победу в матче первого круга турнира в Кливленда. В стартовой игре турнира датчанка переиграла Анну Шмидлову из Словакии (3:6, 6:3, 6:2).

Таким образом Таусон удалось прервать неудачную серию игр. Ранее теннисистка из Дании не смогла пройти дальше первого круга на турнирах в Хертогенбосе, Истбурне, Уимблдоне, Олимпийских играх, Торонто, Цинциннати.

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Клара Таусон занимает 65 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Таусон букмекеры предлагают за 2.10.

Прогноз: Анастасия Потапова вполне способна выиграть матч и выйти в четвертьфинал турнира в Кливленде.

Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с форой (-1.5) с коэффициентом 1.83.