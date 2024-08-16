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    Сможет ли Зверев разгромить Каррено-Бусту?

    Зверев — Каррено-Буста. Ставка (к. 2.05) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Каррено-Буста
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 16 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 16 Августа 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 18:00 Пабло Карреньо-Буста

    Пабло Карреньо-Буста

  • Испания
    •

    Зверев

    Саша в первом матче одержал уверенную победу над Кареном Хачановым — 6:3, 6:2.

    Несмотря на все старания российского теннисиста, было заметно, что соперник находится совершенно на другом на уровне.

    Интересно, что для Зверева эта победа стала уже 50-й в этом году. Он первый, кому в текущем сезоне удалось достичь этой отметки.

    На прошлой неделе Зверев прошел два раунда на «тысячнике» в Монреале — спокойно выиграл у Джордана Томпсона и Хольгера Руне, после чего уступил Себастьяну Корде.

    В прошлом году Саша дошел в Цинциннати до полуфинала. Но его главным достижением здесь остается победа в 2021 году.

    Каррено-Буста

    Эту неделю можно смело назвать особенной для испанского теннисиста. Дело в том, что он впервые после серьезной травмы выиграл два матча подряд.

    Пабло пропустил полтора года из-за серьезных проблем с локтем, но сейчас, судя по недавним матчам, он снова в порядке.

    Каррено-Буста уже успел преподнести сенсацию — в первом раунде он выиграл у американца Себастьяна Корды (7:5, 6:1).

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    Во втором круге бывшая десятая ракетка мира спокойно разобрался с австралийцем Максом Перселлом — 6:3, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 7.00.

    Прогноз: Саша всегда обыгрывал Пабло — даже в то время, когда соперник был на пике.

    Сейчас, несмотря на очевидный прогресс Каррено-Бусты по сравнению с предыдущими турнирами в этом году, тоже нет ни малейших сомнений в том, что немец легко подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 20,5 за 2.05.

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    Зверев — Каррено-Буста: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев разгромить Каррено-Бусту?
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