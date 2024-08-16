Немец Александр Зверев сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 16 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша в первом матче одержал уверенную победу над Кареном Хачановым — 6:3, 6:2.

Несмотря на все старания российского теннисиста, было заметно, что соперник находится совершенно на другом на уровне.

Интересно, что для Зверева эта победа стала уже 50-й в этом году. Он первый, кому в текущем сезоне удалось достичь этой отметки.

На прошлой неделе Зверев прошел два раунда на «тысячнике» в Монреале — спокойно выиграл у Джордана Томпсона и Хольгера Руне, после чего уступил Себастьяну Корде.

В прошлом году Саша дошел в Цинциннати до полуфинала. Но его главным достижением здесь остается победа в 2021 году.

Каррено-Буста

Эту неделю можно смело назвать особенной для испанского теннисиста. Дело в том, что он впервые после серьезной травмы выиграл два матча подряд.

Пабло пропустил полтора года из-за серьезных проблем с локтем, но сейчас, судя по недавним матчам, он снова в порядке.

Каррено-Буста уже успел преподнести сенсацию — в первом раунде он выиграл у американца Себастьяна Корды (7:5, 6:1).

Во втором круге бывшая десятая ракетка мира спокойно разобрался с австралийцем Максом Перселлом — 6:3, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 7.00.

Прогноз: Саша всегда обыгрывал Пабло — даже в то время, когда соперник был на пике.

Сейчас, несмотря на очевидный прогресс Каррено-Бусты по сравнению с предыдущими турнирами в этом году, тоже нет ни малейших сомнений в том, что немец легко подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 20,5 за 2.05.