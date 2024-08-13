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    Давидович-Фокина и Тиафо устроят эпичные разборки?

    Давидович-Фокина — Тиафо. Ставка (к. 2.27) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 13 августа 2024 года

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    Алехандро Давидович-Фокина
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 13 Августа 2024 года

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
    •  Алехандро Давидович-Фокина 17:00 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
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    Давидович-Фокина

    Алехандро на прошлой неделе стал одним из нарушителей спокойствия на «тысячнике» в Монреале.

    Во втором круге, вопреки всем ожиданиям, испанец одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:4, 1:6, 6:2.

    Давидович-Фокина не скрывал, что для него это большое событие: «Год был для меня непростым. Многое в жизни поменялось. То, что я могу победить такого игрока, как Даниил, придает мне много сил и энергии для роста».

    Правда, правильного продолжения эта история не получила. Уже в следующем раунде Давидович-Фокина не смог доиграть матч против Маттео Арнальди, снявшись при счете 6:4, 6:7, 0:3.

    Прогнозы на теннис

    Сложно сказать, в какой он сейчас форме, но в оптимальном состоянии Давидович-Фокина может побеждать даже таких соперников, как Медведев.

    Тиафо

    Фрэнсис тем временем слегка разочаровал на прошлой неделе. На «Мастерсе» в Монреале он уже в первом раунде проиграл Алехандро Табило — 4:6, 2:6.

    Правда, большим сюрпризом этот результат сложно назвать, учитывая внушительный прогресс чилийского теннисиста.

    Кроме того, этот результат можно списать на усталость, которая могла накрыть Тиафо после нервного турнира в Вашингтоне.

    В столице США Фрэнсис дошел до полуфинала, и здесь, в первую очередь, стоит отметить его победу над Андреем Рублевым (6:4, 7:6) в 1/4-й финала.

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    В общем, периодически Тиафо все-таки напоминает, что он может играть на высоком уровне, но негативных моментов в этом году значительно больше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.21, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.67.

    Прогноз: в плане исхода это, наверное, один из самых непредсказуемых матчей. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов или сетов.

    К слову, два года назад Алехандро и Фрэнсис устроили серьезные разборки на грунте в Эшториле. Американец тогда переиграл испанца в трехсетовом матче — 7:6, 5:7, 7:5. По такому же сценарию может пройти и предстоящая встреча.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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    Давидович-Фокина — Тиафо: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. Давидович-Фокина и Тиафо устроят эпичные разборки?
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