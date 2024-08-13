Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро на прошлой неделе стал одним из нарушителей спокойствия на «тысячнике» в Монреале.

Во втором круге, вопреки всем ожиданиям, испанец одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:4, 1:6, 6:2.

Давидович-Фокина не скрывал, что для него это большое событие: «Год был для меня непростым. Многое в жизни поменялось. То, что я могу победить такого игрока, как Даниил, придает мне много сил и энергии для роста».

Правда, правильного продолжения эта история не получила. Уже в следующем раунде Давидович-Фокина не смог доиграть матч против Маттео Арнальди, снявшись при счете 6:4, 6:7, 0:3.

Прогнозы на теннис

Сложно сказать, в какой он сейчас форме, но в оптимальном состоянии Давидович-Фокина может побеждать даже таких соперников, как Медведев.

Тиафо

Фрэнсис тем временем слегка разочаровал на прошлой неделе. На «Мастерсе» в Монреале он уже в первом раунде проиграл Алехандро Табило — 4:6, 2:6.

Правда, большим сюрпризом этот результат сложно назвать, учитывая внушительный прогресс чилийского теннисиста.

Кроме того, этот результат можно списать на усталость, которая могла накрыть Тиафо после нервного турнира в Вашингтоне.

В столице США Фрэнсис дошел до полуфинала, и здесь, в первую очередь, стоит отметить его победу над Андреем Рублевым (6:4, 7:6) в 1/4-й финала.

В общем, периодически Тиафо все-таки напоминает, что он может играть на высоком уровне, но негативных моментов в этом году значительно больше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.21, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: в плане исхода это, наверное, один из самых непредсказуемых матчей. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов или сетов.

К слову, два года назад Алехандро и Фрэнсис устроили серьезные разборки на грунте в Эшториле. Американец тогда переиграл испанца в трехсетовом матче — 7:6, 5:7, 7:5. По такому же сценарию может пройти и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.