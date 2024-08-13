Алехандро Давидович-Фокина
Фрэнсис Тиафо
Давидович-Фокина
Алехандро на прошлой неделе стал одним из нарушителей спокойствия на «тысячнике» в Монреале.
Во втором круге, вопреки всем ожиданиям, испанец одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:4, 1:6, 6:2.
Давидович-Фокина не скрывал, что для него это большое событие: «Год был для меня непростым. Многое в жизни поменялось. То, что я могу победить такого игрока, как Даниил, придает мне много сил и энергии для роста».
Правда, правильного продолжения эта история не получила. Уже в следующем раунде Давидович-Фокина не смог доиграть матч против Маттео Арнальди, снявшись при счете 6:4, 6:7, 0:3.
Сложно сказать, в какой он сейчас форме, но в оптимальном состоянии Давидович-Фокина может побеждать даже таких соперников, как Медведев.
Тиафо
Фрэнсис тем временем слегка разочаровал на прошлой неделе. На «Мастерсе» в Монреале он уже в первом раунде проиграл Алехандро Табило — 4:6, 2:6.
Правда, большим сюрпризом этот результат сложно назвать, учитывая внушительный прогресс чилийского теннисиста.
Кроме того, этот результат можно списать на усталость, которая могла накрыть Тиафо после нервного турнира в Вашингтоне.
В столице США Фрэнсис дошел до полуфинала, и здесь, в первую очередь, стоит отметить его победу над Андреем Рублевым (6:4, 7:6) в 1/4-й финала.
В общем, периодически Тиафо все-таки напоминает, что он может играть на высоком уровне, но негативных моментов в этом году значительно больше.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.21, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.67.
Прогноз: в плане исхода это, наверное, один из самых непредсказуемых матчей. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов или сетов.
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К слову, два года назад Алехандро и Фрэнсис устроили серьезные разборки на грунте в Эшториле. Американец тогда переиграл испанца в трехсетовом матче — 7:6, 5:7, 7:5. По такому же сценарию может пройти и предстоящая встреча.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.