Хорватка Донна Векич и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Векич — Аддад Майа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Донна Векич

Результаты ещё незавершившегося сезона уже можно записывать в лучшие достижения Векич по карьере, поскольку серебряную медаль Олимпиады и выход в полуфинал «Уимблдона» мало кому удавалось совместить за игровую карьеру.

После игры на грунте в Париже хорватка не проводила турниров и справедливо отдыхала, чтобы с новыми силами войти в возобновляющийся хардовый сезон.

В первом матче соревнований в Цинциннати придется играть против бразильянки Аддад Майа, которая явно не в лучших кондициях, но на синтетике играть умеет и любит.

Вполне вероятно, что хорватке возвращение на хард не дастся так просто, как может показаться на первый взгляд, но с Беатрис точно легкой прогулки не предвидится.

Беатрис Аддад Майа

С начала сезона у Аддад Майа на постоянной основе возникают сложности с достижением поставленных целей.

Прогнозы на теннис

За последних полтора месяца бразильянка отказывалась от продолжения матчей целых два раза, поэтому у неё проблемы со здоровьем продолжают оставаться.

Последний отказа состоялся как раз неделю назад на соревновании в Торонто, где Беатрис не смогла сыграть и три гейма против британки Бултер.

Матч против Векич будет серьезным испытанием, и у бразильянки не очень много шансов на успех, если брать во внимание её нынешнее физическое состояние.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.59, победа Аддад Майа — 2.38.

Прогноз: Векич не упустит шанс обыграть не совсем здоровую бразильянку

Ставка: Ф1 (-3) за 1.98

Альтернативный прогноз: Примерно равные по силе соперницы, поэтому можно рассчитывать на три сета в этом матче

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36