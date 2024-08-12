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    Аддад Майа прервет серию неудач?

    Векич — Аддад Майа. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч в Цинциннати 12 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Векич — Аддад Майа
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    Беатрис Аддад Майа
    Хорватка Донна Векич и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Векич — Аддад Майа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 12 Августа 2024 года

    Донна Векич

  • Хорватия
    •  Донна Векич 18:00 Беатрис Хаддад-Майя

    Беатрис Хаддад-Майя

  • Бразилия
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    Донна Векич

    Результаты ещё незавершившегося сезона уже можно записывать в лучшие достижения Векич по карьере, поскольку серебряную медаль Олимпиады и выход в полуфинал «Уимблдона» мало кому удавалось совместить за игровую карьеру.

    После игры на грунте в Париже хорватка не проводила турниров и справедливо отдыхала, чтобы с новыми силами войти в возобновляющийся хардовый сезон.

    В первом матче соревнований в Цинциннати придется играть против бразильянки Аддад Майа, которая явно не в лучших кондициях, но на синтетике играть умеет и любит.

    Вполне вероятно, что хорватке возвращение на хард не дастся так просто, как может показаться на первый взгляд, но с Беатрис точно легкой прогулки не предвидится.

    Беатрис Аддад Майа

    С начала сезона у Аддад Майа на постоянной основе возникают сложности с достижением поставленных целей.

    Прогнозы на теннис

    За последних полтора месяца бразильянка отказывалась от продолжения матчей целых два раза, поэтому у неё проблемы со здоровьем продолжают оставаться.

    Последний отказа состоялся как раз неделю назад на соревновании в Торонто, где Беатрис не смогла сыграть и три гейма против британки Бултер.

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    Матч против Векич будет серьезным испытанием, и у бразильянки не очень много шансов на успех, если брать во внимание её нынешнее физическое состояние.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.59, победа Аддад Майа — 2.38.

    Прогноз: Векич не упустит шанс обыграть не совсем здоровую бразильянку

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.98

    Альтернативный прогноз: Примерно равные по силе соперницы, поэтому можно рассчитывать на три сета в этом матче

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36

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    Векич — Аддад Майа: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на теннис. Аддад Майа прервет серию неудач?
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