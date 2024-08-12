Донна Векич
Беатрис Хаддад-Майя
Донна Векич
Результаты ещё незавершившегося сезона уже можно записывать в лучшие достижения Векич по карьере, поскольку серебряную медаль Олимпиады и выход в полуфинал «Уимблдона» мало кому удавалось совместить за игровую карьеру.
После игры на грунте в Париже хорватка не проводила турниров и справедливо отдыхала, чтобы с новыми силами войти в возобновляющийся хардовый сезон.
В первом матче соревнований в Цинциннати придется играть против бразильянки Аддад Майа, которая явно не в лучших кондициях, но на синтетике играть умеет и любит.
Вполне вероятно, что хорватке возвращение на хард не дастся так просто, как может показаться на первый взгляд, но с Беатрис точно легкой прогулки не предвидится.
Беатрис Аддад Майа
С начала сезона у Аддад Майа на постоянной основе возникают сложности с достижением поставленных целей.
За последних полтора месяца бразильянка отказывалась от продолжения матчей целых два раза, поэтому у неё проблемы со здоровьем продолжают оставаться.
Последний отказа состоялся как раз неделю назад на соревновании в Торонто, где Беатрис не смогла сыграть и три гейма против британки Бултер.
Матч против Векич будет серьезным испытанием, и у бразильянки не очень много шансов на успех, если брать во внимание её нынешнее физическое состояние.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.59, победа Аддад Майа — 2.38.
Прогноз: Векич не упустит шанс обыграть не совсем здоровую бразильянку
- 1.92Самсонова — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.74Потапова — Бюрель: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.75Павлюченкова — Жабер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Ставка: Ф1 (-3) за 1.98
Альтернативный прогноз: Примерно равные по силе соперницы, поэтому можно рассчитывать на три сета в этом матче
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36