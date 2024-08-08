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    Азаренко не заметит бельгийку на корте?

    Азаренко — Миннен. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч в Торонто 08 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Миннен
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    Виктория Азаренко
    Белоруска Виктория Азаренко и бельгийка Грит Миннен встретятся во втором круге турнира в Торонто. Матч пройдет 08 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Миннен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Виктория Азаренко

    Для Азаренко вторая часть сезона ан синтетике практически всегда проходит успешнее, чем весенняя сессия.

    Виктория не раз заявляла, что любит североамериканское турне, поэтому её результаты на всех соревнования США и Канады близки к лучшим по сезону.

    Пока что ничто не предвещает сбоя в игре белоруски, а её физическое состояние действительно впечатляет.

    В первом круге в отличном стиле была переиграна Павлюченкова, поэтому проблем с проходом Миннен тоже возникнуть не должно.

    Грит Миннен

    Иногда случается такое, что Миннен показывает такой уровень тенниса, что сама находится под впечатлением от демонстрируемого.

    Прогнозы на теннис

    Как раз начало выступлений на турнире в Торонто попадает в эту категорию, поскольку бельгийка неожиданно для всех расправилась в первом матче основной сетки с самой Слоан Стивенс.

    А если сюда добавить ещё и две победы в квалификации, то Грит выиграла уже три подряд поединка в Канаде и не собирается останавливаться на достигнутом.

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    Хочется верить, что сказка теннисистки из Бельгии продолжится в матче против белоруски, но это уже будет на грани сверхъестественного.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Азаренко — 1.21, победа Миннен — 4.57.

    Прогноз: Белоруска буквально разгромит откровенно слабую Миннен

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.75

    Альтернативный прогноз: Азаренко не позволит Миннен делать на корте ничего

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.50

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    Азаренко — Миннен: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на теннис. Азаренко не заметит бельгийку на корте?
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