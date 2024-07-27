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    Коллинз спокойно оставит стартовый матч за собой?

    Зигемунд — Коллинз. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч Олимпиады 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зигемунд — Коллинз
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    Даниэль Коллинз
    Немка Лаура Зигемунд и американка Даниэль Коллинз встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зигемунд — Коллинз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Лаура Зигемунд

    Ветеранка теннисного цеха продолжает пытаться сражаться на равных со своими соперницами, но Зигемунд откровенно недостает физики.

    В матчах против атлетичных теннисисток ей приходится крайне тяжело. Если же касается вопрос техники и грамотного расположения на корте, то ту немка до сих пор хороша.

    Немка даже смогла поиграть в четвертьфинале не самого последнего грунтового «челленджера» в колумбийской Боготе.

    В первой игре в Париже немке играть против заряженной на успех Коллинз, и шансов на успех в предстоящем поединке у немки практически нет.

    Даниэль Коллинз

    Практически с начала года было известно, что Коллинз проводит свой прощальный сезон в туре, и у неё достаточно хорошо получается это делать.

    Прогнозы на теннис

    После завоевания двух первых титулов в карьере американка успешно выступила и на турнирах Большого Шлема. На «Уимблдоне» она проиграла будущей победительнице соревнования Крейчиковой в четвертом круге.

    Нет сомнений, что Олимпийские игры в Париже входили в зону интересов Даниэль, поэтому она постарается продемонстрировать максимально качественную игру.

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    В игре против Зигемунд нужно будет просто сыграть в свою силу, и матч завершится максимально быстро в пользу американки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Зигемунд — 4.23, победа Коллинз — 1.23.

    Прогноз: Зигемунд уступит преимущество на самом старте поединка и проиграет его максимально быстро.

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.88

    Альтернативный прогноз: Коллинз справится с возрастной немкой довольно легко и просто

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.79

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    Зигемунд — Коллинз: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на теннис. Коллинз спокойно оставит стартовый матч за собой?
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