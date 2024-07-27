Немка Лаура Зигемунд и американка Даниэль Коллинз встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зигемунд — Коллинз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лаура Зигемунд

Ветеранка теннисного цеха продолжает пытаться сражаться на равных со своими соперницами, но Зигемунд откровенно недостает физики.

В матчах против атлетичных теннисисток ей приходится крайне тяжело. Если же касается вопрос техники и грамотного расположения на корте, то ту немка до сих пор хороша.

Немка даже смогла поиграть в четвертьфинале не самого последнего грунтового «челленджера» в колумбийской Боготе.

В первой игре в Париже немке играть против заряженной на успех Коллинз, и шансов на успех в предстоящем поединке у немки практически нет.

Даниэль Коллинз

Практически с начала года было известно, что Коллинз проводит свой прощальный сезон в туре, и у неё достаточно хорошо получается это делать.

Прогнозы на теннис

После завоевания двух первых титулов в карьере американка успешно выступила и на турнирах Большого Шлема. На «Уимблдоне» она проиграла будущей победительнице соревнования Крейчиковой в четвертом круге.

Нет сомнений, что Олимпийские игры в Париже входили в зону интересов Даниэль, поэтому она постарается продемонстрировать максимально качественную игру.

В игре против Зигемунд нужно будет просто сыграть в свою силу, и матч завершится максимально быстро в пользу американки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Зигемунд — 4.23, победа Коллинз — 1.23.

Прогноз: Зигемунд уступит преимущество на самом старте поединка и проиграет его максимально быстро.

Ставка: Ф2 (-5) за 1.88

Альтернативный прогноз: Коллинз справится с возрастной немкой довольно легко и просто

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.79