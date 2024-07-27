Лаура Зигемунд
Ветеранка теннисного цеха продолжает пытаться сражаться на равных со своими соперницами, но Зигемунд откровенно недостает физики.
В матчах против атлетичных теннисисток ей приходится крайне тяжело. Если же касается вопрос техники и грамотного расположения на корте, то ту немка до сих пор хороша.
Немка даже смогла поиграть в четвертьфинале не самого последнего грунтового «челленджера» в колумбийской Боготе.
В первой игре в Париже немке играть против заряженной на успех Коллинз, и шансов на успех в предстоящем поединке у немки практически нет.
Даниэль Коллинз
Практически с начала года было известно, что Коллинз проводит свой прощальный сезон в туре, и у неё достаточно хорошо получается это делать.
После завоевания двух первых титулов в карьере американка успешно выступила и на турнирах Большого Шлема. На «Уимблдоне» она проиграла будущей победительнице соревнования Крейчиковой в четвертом круге.
Нет сомнений, что Олимпийские игры в Париже входили в зону интересов Даниэль, поэтому она постарается продемонстрировать максимально качественную игру.
В игре против Зигемунд нужно будет просто сыграть в свою силу, и матч завершится максимально быстро в пользу американки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Зигемунд — 4.23, победа Коллинз — 1.23.
Прогноз: Зигемунд уступит преимущество на самом старте поединка и проиграет его максимально быстро.
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Ставка: Ф2 (-5) за 1.88
Альтернативный прогноз: Коллинз справится с возрастной немкой довольно легко и просто
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.79