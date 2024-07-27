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    Навоне и Боржешу понадобится третий сет?

    Навоне — Боржеш. Ставка (к. 1.92) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Навоне — Боржеш
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    Нуну Боржеш
    Аргентинец Мариано Навоне сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Навоне — Боржеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Навоне

    Про Мариано в начале года многие наверняка даже не слышали, но на Игры в Париже он отправился в статусе 36-й ракетки мира.

    Аргентинец вполне может преподнести сенсацию и на Олимпиаде. Теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах Ролан Гаррос, а это, как известно, его любимое покрытие.

    В 2024-м Навоне уже успел дойти до финала в Рио-де-Жанейро и Бухаресте и до полуфинала на турнире в Марракеше.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем турнире в шведском Бостаде 23-летний Навоне проиграл в четырехчасовом матче Рафаэлю Надалю. Грунтовый король лично убедился в том, что этого парня очень сложно обыграть на глине.

    Боржеш

    Нуну в этом году тоже дебютировал в топ-50. В новой версии рейтинга он занимает 42-е место.

    Как раз за неделю до Олимпиады португалец выиграл свой первый титул на уровне ATP.

    Боржеш стал победителем грунтового турнира в шведском Бостаде. Ну и самое главное — в финале 27-летний теннисист разгромил испанца Рафаэля Надаля.

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    Всего в этом сезоне Боржеш выиграл на грунте 14 матчей из 20-ти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет фаворита — и на Боржеша, и на Навоне можно поставить за 1.91.

    Прогноз: больше двадцати геймов и три сета — скорее всего, в этом матче зрителям точно не придется скучать. Спрогнозировать исход здесь почти нереально.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Навоне — Боржеш: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на теннис. Навоне и Боржешу понадобится третий сет?
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