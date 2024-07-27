Аргентинец Мариано Навоне сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Навоне — Боржеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Навоне

Про Мариано в начале года многие наверняка даже не слышали, но на Игры в Париже он отправился в статусе 36-й ракетки мира.

Аргентинец вполне может преподнести сенсацию и на Олимпиаде. Теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах Ролан Гаррос, а это, как известно, его любимое покрытие.

В 2024-м Навоне уже успел дойти до финала в Рио-де-Жанейро и Бухаресте и до полуфинала на турнире в Марракеше.

Прогнозы на теннис

На недавнем турнире в шведском Бостаде 23-летний Навоне проиграл в четырехчасовом матче Рафаэлю Надалю. Грунтовый король лично убедился в том, что этого парня очень сложно обыграть на глине.

Боржеш

Нуну в этом году тоже дебютировал в топ-50. В новой версии рейтинга он занимает 42-е место.

Как раз за неделю до Олимпиады португалец выиграл свой первый титул на уровне ATP.

Боржеш стал победителем грунтового турнира в шведском Бостаде. Ну и самое главное — в финале 27-летний теннисист разгромил испанца Рафаэля Надаля.

Всего в этом сезоне Боржеш выиграл на грунте 14 матчей из 20-ти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет фаворита — и на Боржеша, и на Навоне можно поставить за 1.91.

Прогноз: больше двадцати геймов и три сета — скорее всего, в этом матче зрителям точно не придется скучать. Спрогнозировать исход здесь почти нереально.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.