Навоне
Про Мариано в начале года многие наверняка даже не слышали, но на Игры в Париже он отправился в статусе 36-й ракетки мира.
Аргентинец вполне может преподнести сенсацию и на Олимпиаде. Теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах Ролан Гаррос, а это, как известно, его любимое покрытие.
В 2024-м Навоне уже успел дойти до финала в Рио-де-Жанейро и Бухаресте и до полуфинала на турнире в Марракеше.
На недавнем турнире в шведском Бостаде 23-летний Навоне проиграл в четырехчасовом матче Рафаэлю Надалю. Грунтовый король лично убедился в том, что этого парня очень сложно обыграть на глине.
Боржеш
Нуну в этом году тоже дебютировал в топ-50. В новой версии рейтинга он занимает 42-е место.
Как раз за неделю до Олимпиады португалец выиграл свой первый титул на уровне ATP.
Боржеш стал победителем грунтового турнира в шведском Бостаде. Ну и самое главное — в финале 27-летний теннисист разгромил испанца Рафаэля Надаля.
Всего в этом сезоне Боржеш выиграл на грунте 14 матчей из 20-ти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет фаворита — и на Боржеша, и на Навоне можно поставить за 1.91.
Прогноз: больше двадцати геймов и три сета — скорее всего, в этом матче зрителям точно не придется скучать. Спрогнозировать исход здесь почти нереально.
- 5.45Хабиб — Алькарас: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.12Оже-Альяссим — Гирон: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 8.10Джокович — Эбден: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.