Чешка Каролина Мухова и канадка Лейла Фернандес встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мухова — Фернандес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Каролина Мухова

В этом году у Муховой не такие серьезные достижения, как в прошлом, но уровень игры в теннис остается на таком же высоком уровне.

Каролина не форсировала события и выбирала те турниры, на которых хочет и может играть, но спланированный календарь не в полной мере отразил возможности чешской спортсменки.

На последнем турнире в Палермо чешка смогла добраться до финального поединка, в котором она не смогла совладать с китаянкой Синьвэнь Жен.

На парижских кортах у Каролины есть весьма неплохие шансы претендовать даже на победу, учитывая, что в прошлом году чешка играла в финале «Ролан Гаррос» исход.

Лейла Фернандес

Несмотря на то, что у Фернандес проблемы с поддержанием игры на определённом уровне, и её выступления на большинстве турниров идут по синусоиде.

Прогнозы на теннис

До нынешнего сезона считалось, что Лейла абсолютно не умеет играть на траве, но на турнире в Истбурне она доказала обратное, добравшись до финала и имевшая определенные шансы на титул.

На грунте её теннис в этом году не такой продуктивный, как в предыдущие соревновательные сезоны, однако канадка умеет преподносить сюрпризы тогда, когда от неё этого никто не ждет.

В поединке против Муховой Лейла не является фавориткой встречи, но за выход во второй круг она точно зарубится.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Муховой — 1.59, победа Фернандес — 2.39.

Прогноз: Мухова вытащит этот матч, хоть ей и не будет просто это сделать

Ставка: Ф1 (-3) за 1.96

Альтернативный прогноз: Чешка будет иметь преимущество на протяжении всей игры, но геймов теннисистки проведут приличное количество

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.27