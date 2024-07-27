ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чарльз ОливейраТоп-10 бойцов UFC с наибольшим количеством побед удушающими приемами сзади Зелимхан АбакаровЗа кого болеть в Париже: путеводитель по «темным лошадкам» Олимпиады-2024 Дэвид БентлиТоп-10 самых странных трансферов из английских клубов за границу
  • 00:45
    • Олимпиада-2024 официально открыта
  • 23:56
    • Андреева выиграла первый турнир WTA в карьере, Аванесян снялась в третьем сете
  • 22:06
    • «Спартак» объявил о переходе 37-летнего Довбни
    Все новости спорта

    Мухова выиграет у канадки с запасом?

    Мухова — Фернандес. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч Олимпиады 27 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Каролина Мухова Прогнозы на Лейла Фернандес
    Прогноз и ставки на Мухова — Фернандес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каролина Мухова
    Чешка Каролина Мухова и канадка Лейла Фернандес встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мухова — Фернандес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Каролина Мухова

    В этом году у Муховой не такие серьезные достижения, как в прошлом, но уровень игры в теннис остается на таком же высоком уровне.

    Каролина не форсировала события и выбирала те турниры, на которых хочет и может играть, но спланированный календарь не в полной мере отразил возможности чешской спортсменки.

    На последнем турнире в Палермо чешка смогла добраться до финального поединка, в котором она не смогла совладать с китаянкой Синьвэнь Жен.

    На парижских кортах у Каролины есть весьма неплохие шансы претендовать даже на победу, учитывая, что в прошлом году чешка играла в финале «Ролан Гаррос» исход.

    Лейла Фернандес

    Несмотря на то, что у Фернандес проблемы с поддержанием игры на определённом уровне, и её выступления на большинстве турниров идут по синусоиде.

    Прогнозы на теннис

    До нынешнего сезона считалось, что Лейла абсолютно не умеет играть на траве, но на турнире в Истбурне она доказала обратное, добравшись до финала и имевшая определенные шансы на титул.

    На грунте её теннис в этом году не такой продуктивный, как в предыдущие соревновательные сезоны, однако канадка умеет преподносить сюрпризы тогда, когда от неё этого никто не ждет.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В поединке против Муховой Лейла не является фавориткой встречи, но за выход во второй круг она точно зарубится.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Муховой — 1.59, победа Фернандес — 2.39.

    Прогноз: Мухова вытащит этот матч, хоть ей и не будет просто это сделать

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.96

    Альтернативный прогноз: Чешка будет иметь преимущество на протяжении всей игры, но геймов теннисистки проведут приличное количество

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.27

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Богдан — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Остапенко — Осорио Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Подороска — Парри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мартич — Букша
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Калинина — Рус
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Дардери — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Дрейпер — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кочаретто — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Пигосси — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зигемунд — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  5.45
  • Прогноз на матч Хабиб — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мухова — Фернандес: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на теннис. Мухова выиграет у канадки с запасом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры