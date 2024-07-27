Каролина Мухова
В этом году у Муховой не такие серьезные достижения, как в прошлом, но уровень игры в теннис остается на таком же высоком уровне.
Каролина не форсировала события и выбирала те турниры, на которых хочет и может играть, но спланированный календарь не в полной мере отразил возможности чешской спортсменки.
На последнем турнире в Палермо чешка смогла добраться до финального поединка, в котором она не смогла совладать с китаянкой Синьвэнь Жен.
На парижских кортах у Каролины есть весьма неплохие шансы претендовать даже на победу, учитывая, что в прошлом году чешка играла в финале «Ролан Гаррос» исход.
Лейла Фернандес
Несмотря на то, что у Фернандес проблемы с поддержанием игры на определённом уровне, и её выступления на большинстве турниров идут по синусоиде.
До нынешнего сезона считалось, что Лейла абсолютно не умеет играть на траве, но на турнире в Истбурне она доказала обратное, добравшись до финала и имевшая определенные шансы на титул.
На грунте её теннис в этом году не такой продуктивный, как в предыдущие соревновательные сезоны, однако канадка умеет преподносить сюрпризы тогда, когда от неё этого никто не ждет.
В поединке против Муховой Лейла не является фавориткой встречи, но за выход во второй круг она точно зарубится.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Муховой — 1.59, победа Фернандес — 2.39.
Прогноз: Мухова вытащит этот матч, хоть ей и не будет просто это сделать
- 1.88Кочаретто — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.06Пигосси — Ястремская: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.82Гарсия — Кристиан: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-3) за 1.96
Альтернативный прогноз: Чешка будет иметь преимущество на протяжении всей игры, но геймов теннисистки проведут приличное количество
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.27