Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против чеха Якуба Меньшика в полуфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 26 июля, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Меньшик

Якуб второй раз в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP. В конце февраля он уступил Карену Хачанову в решающем матче соревнований в Дохе.

На этой неделе чешский теннисист до сих пор не проиграл ни сета.

Более того, в четвертьфинале 18-летний Меньшик отдал тайваньскому теннисисту Чан Хсин Тсенгу лишь четыре гейма — 6:0, 6:4.

Перед этим Меньшик выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина и итальянца Лучано Дардери.

Прогнозы на теннис

Несмотря на возраст, Якуб демонстрирует очень солидный теннис.

Музетти

Лоренцо в четверг одержал волевую победу над Душаном Лайовичем — 5:7, 6:3, 6:0.

После первого сета итальянец действовал максимально эффективно и на подаче, и на приеме.

Музетти дошел до полуфинала на четвертом турнире подряд. Ранее в этом месяце он остановился в шаге от финала на Уимблдоне.

Также стоит отметить, что ранее в этом сезоне Музетти еще ни разу не выигрывал больше двух матчей на грунте на уровне ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.62, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: чех, кажется, готов удивить и итальянского теннисиста. Не факт, конечно, что Якуб обыграет 17-ю ракетку мира, но очевидно, что он просто так не отдаст место в финале.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.