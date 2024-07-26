Jakub Mensik
Лоренцо Музетти
Меньшик
Якуб второй раз в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP. В конце февраля он уступил Карену Хачанову в решающем матче соревнований в Дохе.
На этой неделе чешский теннисист до сих пор не проиграл ни сета.
Более того, в четвертьфинале 18-летний Меньшик отдал тайваньскому теннисисту Чан Хсин Тсенгу лишь четыре гейма — 6:0, 6:4.
Перед этим Меньшик выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина и итальянца Лучано Дардери.
Несмотря на возраст, Якуб демонстрирует очень солидный теннис.
Музетти
Лоренцо в четверг одержал волевую победу над Душаном Лайовичем — 5:7, 6:3, 6:0.
После первого сета итальянец действовал максимально эффективно и на подаче, и на приеме.
Музетти дошел до полуфинала на четвертом турнире подряд. Ранее в этом месяце он остановился в шаге от финала на Уимблдоне.
Также стоит отметить, что ранее в этом сезоне Музетти еще ни разу не выигрывал больше двух матчей на грунте на уровне ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.62, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.49.
Прогноз: чех, кажется, готов удивить и итальянского теннисиста. Не факт, конечно, что Якуб обыграет 17-ю ракетку мира, но очевидно, что он просто так не отдаст место в финале.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.