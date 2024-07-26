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    Музетти тоже проиграет Меньшику?

    Меньшик — Музетти. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Умаге 26 июля 2024 года

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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против чеха Якуба Меньшика в полуфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 26 июля, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Умаг. Мужчины 26 Июля 2024 года

    Jakub Mensik

  • Умаг. Мужчины
    •  Jakub Mensik 20:00 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •

    Меньшик

    Якуб второй раз в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP. В конце февраля он уступил Карену Хачанову в решающем матче соревнований в Дохе.

    На этой неделе чешский теннисист до сих пор не проиграл ни сета.

    Более того, в четвертьфинале 18-летний Меньшик отдал тайваньскому теннисисту Чан Хсин Тсенгу лишь четыре гейма — 6:0, 6:4.

    Перед этим Меньшик выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина и итальянца Лучано Дардери.

    Прогнозы на теннис

    Несмотря на возраст, Якуб демонстрирует очень солидный теннис.

    Музетти

    Лоренцо в четверг одержал волевую победу над Душаном Лайовичем — 5:7, 6:3, 6:0.

    После первого сета итальянец действовал максимально эффективно и на подаче, и на приеме.

    Музетти дошел до полуфинала на четвертом турнире подряд. Ранее в этом месяце он остановился в шаге от финала на Уимблдоне.

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    Также стоит отметить, что ранее в этом сезоне Музетти еще ни разу не выигрывал больше двух матчей на грунте на уровне ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.62, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.49.

    Прогноз: чех, кажется, готов удивить и итальянского теннисиста. Не факт, конечно, что Якуб обыграет 17-ю ракетку мира, но очевидно, что он просто так не отдаст место в финале.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

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