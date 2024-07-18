ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко НиколичЛето ЦСКА: ставка на тренерский талант Николича Лионель Месси замахнется на еще один трофейРанний взгляд на ЧМ-2026: Испания — фаворит, «последний танец» Месси и изнуряющая жара Брэд ТаваресТаварес встретится с Паком, Лемос сразится с Яндиробой. Анонс карда UFC Vegas 94
  • 22:12
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь нового сезона Серии А
  • 21:59
    • Официально: «Краснодар» подписал контракт с Диего Костой
  • 21:42
    • Романо: Ройс продолжит карьеру в «Лос Анджелес Гэлакси»
    Все новости спорта

    Сможет ли Оже-Альяссим подтвердить статус фаворита?

    Оже-Альяссим — Ханфман. Ставка (к. 2.43) и прогноз на турнир в Гштаде 18 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Феликс Оже-Альяссим
    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Ханфман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против немца Янника Ханфмана во втором круге турнире в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 18 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Ханфман, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Гштаад. Мужчины 18 Июля 2024 года

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •  Феликс Оже-Альяссим 18:30 Янник Ханфман (Германия)

    Янник Ханфман (Германия)

  • Гштаад. Мужчины
    •

    Оже-Альяссим

    Феликс проведет первый матч после провального выступления на Уимблдоне.

    На британском мэйджоре теннисист из Канады проиграл в первом круге австралийцу Танаси Коккинакису.

    В этом году Оже-Альяссим максимально неудачно провел турниры на траве, но сейчас важно обратить на его результаты на грунте.

    Весной бывшая шестая ракетка мира выиграл два матча в Мюнхене, после чего дошел до финала на «тысячнике» в Риме. На Ролан Гаррос Оже-Альяссим уверенно прошел первые три раунда, после чего уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.

    Прогнозы на теннис

    Но в целом в матчах с участием Феликса теперь всё далеко не так однозначно, как раньше.

    Ханфман

    Немецкий теннисист в первом круге с трудом выиграл у Николаса Морено Де Альборана — 7:6, 6:7, 6:4.

    Но также стоит отметить, что Янник не отдал ни гейма на своей подаче, допустив несколько неприятных ошибок только на тай-брейке второго сета.

    Эту неделю Ханфман начал в статусе 111-й ракетки мира, но относительно не так давно он входил в топ-50 как раз благодаря успешным выступлениям на грунте.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В этом году его лучшим результатом на этом покрытии пока остается выход в четвертьфинал в аргентинской Кордове. На остальных турнирах в 2024-м Ханфман пока не выигрывал больше одного матча, но его точно не стоит недооценивать.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.36, победу Ханфмана букмекеры предлагают за 3.16.

    Прогноз: Феликс один из тех фаворитов, которые могут запросто разочаровать. В данном случае нет смысла рассматривать ставки на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Пера — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Норри — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Грикспор — Скатов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фис — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шнайдер — Макарова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Коболли — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Андреева — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Галан — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Трунжеллити — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Роша — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч КФ Лапи — Висла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Урарту — Калев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч КуПС — Страссен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тобол — Ружомберок
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Оже-Альяссим — Ханфман: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Оже-Альяссим подтвердить статус фаворита?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры