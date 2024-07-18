Феликс Оже-Альяссим
Янник Ханфман (Германия)
Оже-Альяссим
Феликс проведет первый матч после провального выступления на Уимблдоне.
На британском мэйджоре теннисист из Канады проиграл в первом круге австралийцу Танаси Коккинакису.
В этом году Оже-Альяссим максимально неудачно провел турниры на траве, но сейчас важно обратить на его результаты на грунте.
Весной бывшая шестая ракетка мира выиграл два матча в Мюнхене, после чего дошел до финала на «тысячнике» в Риме. На Ролан Гаррос Оже-Альяссим уверенно прошел первые три раунда, после чего уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.
Но в целом в матчах с участием Феликса теперь всё далеко не так однозначно, как раньше.
Ханфман
Немецкий теннисист в первом круге с трудом выиграл у Николаса Морено Де Альборана — 7:6, 6:7, 6:4.
Но также стоит отметить, что Янник не отдал ни гейма на своей подаче, допустив несколько неприятных ошибок только на тай-брейке второго сета.
Эту неделю Ханфман начал в статусе 111-й ракетки мира, но относительно не так давно он входил в топ-50 как раз благодаря успешным выступлениям на грунте.
В этом году его лучшим результатом на этом покрытии пока остается выход в четвертьфинал в аргентинской Кордове. На остальных турнирах в 2024-м Ханфман пока не выигрывал больше одного матча, но его точно не стоит недооценивать.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.36, победу Ханфмана букмекеры предлагают за 3.16.
Прогноз: Феликс один из тех фаворитов, которые могут запросто разочаровать. В данном случае нет смысла рассматривать ставки на исход.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.43.