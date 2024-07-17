Словачка Анна-Каролина Шмидлова и испанка Сара Соррибес-Тормо встретятся во втором круге турнира в Будапеште. Матч пройдет 17 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шмидлова — Соррибес-Тормо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Анна-Каролина Шмидлова

Проблески в игре Шмидловой время от времени случаются, но от прошлогодних кондиций она максимально далека.

Даже несмотря на то, что на последних соревнованиях ей удавалось демонстрировать достаточно эффективную игру, но все равно никакого вменяемого основания под таким теннисом нет.

В первом круге она провела довольно напряженную игру против россиянки Рахимовой, пусть и победила в решающем третьем сете, не проиграв ни одного гейма.

В игре против совсем разобранной испанки шансы на проход по дистанции дальше очень даже серьезные.

Сара Соррибес-Тормо

Результаты Соррибес-Тормо в этом году один сплошной ужас, хотя испанку все знают, как достаточно квалифицированную спортсменку особенно на грунте.

Прогнозы на теннис

Хочется верить, что у Сары максимально сложный и тяжелый отрезок позади, хотя по первому кругу этого не скажешь.

Она провела чрезвычайно тяжелую встречу против болгарки Топаловой из третьей сотни рейтинга и смогла победить всего лишь в трех сетах.

Хочется надеяться, что по ходу турнира испанка разгонится, но с такой соперницей, как Шмидлова это сделать будет максимально проблематично.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Шмидловой — 2.28, победа Соррибес-Тормо — 1.64.

Прогноз: Сара совсем плоха последние месяцы, поэтому вполне можно предположить победу словачки

Ставка: Ф1 (-3) за 1.89

Альтернативный прогноз: Ожидается упорная игра с обилием затяжных геймов

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.24