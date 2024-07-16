Накашима
Желание американского теннисиста сыграть еще на одном травяном турнире не стало сюрпризом на фоне его недавних результатов.
В начале месяца Брэндон дошел до третьего круга на Уимблдоне: выиграл у Себастьяна Баэса и Джордана Томпсона, после чего уступил Юго Эмберу в матче с тремя тай-брейками.
Главным успехом Накашимы в июне стал выход в полуфинал турнира в Штутгарте. До этой же стадии он добрался и на «челленджере» в Сербитоне.
В общем, при удачном стечении обстоятельств на этой неделе Накашима, возможно, даже поборется за титул.
Нава
Эмилио тем временем по-прежнему находится за пределами топ-100. На этой неделе он занимает в рейтинге 148-е место.
В отличие от Накашимы, Нава слабо провел недавнюю серию турниров на траве.
На «челленджере» в Ноттингеме 22-летний теннисист дошел до второго раунда, а в Сербитоне и Илкли уступил уже на старте.
На Уимблдоне Нава проиграл французу Максиму Жанвье во втором раунде квалификации.
В этом году Эмилио до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.18, победу Навы букмекеры предлагают за 4.85.
Прогноз: у Брэндона есть отличная возможность начать турнир с уверенной победы. Вряд ли здесь будет больше двух сетов.
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Рекомендуемая ставка: победа Накашимы с форой по геймам (-4,5) за 2.10.