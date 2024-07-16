Американцы Брэндон Накашима и Эмилио Нава встретятся в первом круге травяного турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 16 июля, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Нава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Накашима

Желание американского теннисиста сыграть еще на одном травяном турнире не стало сюрпризом на фоне его недавних результатов.

В начале месяца Брэндон дошел до третьего круга на Уимблдоне: выиграл у Себастьяна Баэса и Джордана Томпсона, после чего уступил Юго Эмберу в матче с тремя тай-брейками.

Главным успехом Накашимы в июне стал выход в полуфинал турнира в Штутгарте. До этой же стадии он добрался и на «челленджере» в Сербитоне.

Прогнозы на теннис

В общем, при удачном стечении обстоятельств на этой неделе Накашима, возможно, даже поборется за титул.

Нава

Эмилио тем временем по-прежнему находится за пределами топ-100. На этой неделе он занимает в рейтинге 148-е место.

В отличие от Накашимы, Нава слабо провел недавнюю серию турниров на траве.

На «челленджере» в Ноттингеме 22-летний теннисист дошел до второго раунда, а в Сербитоне и Илкли уступил уже на старте.

На Уимблдоне Нава проиграл французу Максиму Жанвье во втором раунде квалификации.

В этом году Эмилио до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.18, победу Навы букмекеры предлагают за 4.85.

Прогноз: у Брэндона есть отличная возможность начать турнир с уверенной победы. Вряд ли здесь будет больше двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Накашимы с форой по геймам (-4,5) за 2.10.