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    Накашима обыграет Наву с разгромным счетом?

    Накашима — Нава. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Ньюпорте 16 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Накашима — Нава
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    Брэндон Накашима
    Американцы Брэндон Накашима и Эмилио Нава встретятся в первом круге травяного турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 16 июля, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Нава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Накашима

    Желание американского теннисиста сыграть еще на одном травяном турнире не стало сюрпризом на фоне его недавних результатов.

    В начале месяца Брэндон дошел до третьего круга на Уимблдоне: выиграл у Себастьяна Баэса и Джордана Томпсона, после чего уступил Юго Эмберу в матче с тремя тай-брейками.

    Главным успехом Накашимы в июне стал выход в полуфинал турнира в Штутгарте. До этой же стадии он добрался и на «челленджере» в Сербитоне.

    Прогнозы на теннис

    В общем, при удачном стечении обстоятельств на этой неделе Накашима, возможно, даже поборется за титул.

    Нава

    Эмилио тем временем по-прежнему находится за пределами топ-100. На этой неделе он занимает в рейтинге 148-е место.

    В отличие от Накашимы, Нава слабо провел недавнюю серию турниров на траве.

    На «челленджере» в Ноттингеме 22-летний теннисист дошел до второго раунда, а в Сербитоне и Илкли уступил уже на старте.

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    На Уимблдоне Нава проиграл французу Максиму Жанвье во втором раунде квалификации.

    В этом году Эмилио до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.18, победу Навы букмекеры предлагают за 4.85.

    Прогноз: у Брэндона есть отличная возможность начать турнир с уверенной победы. Вряд ли здесь будет больше двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Накашимы с форой по геймам (-4,5) за 2.10.

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    Накашима — Нава: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на теннис. Накашима обыграет Наву с разгромным счетом?
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