Румынка Ирина Бегу и испанка Марина Бассольс встретятся в первом круге турнира в Палермо. Матч пройдет 15 июля, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бегу — Бассольс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ирина Бегу

Несмотря на довольно солидный возраст Бегу все ещё в полном порядке и способна показывать игру серьезного качества безотносительно к месту проведения турнира.

Грунтовый сезон у неё получился не самым выдающимся, но на римском грунте она смогла добраться до четвертого круга соревнований, а на «Ролан Гаррос» до третьего.

В Лондоне совсем не задалась игра, и румынка в первом же круге проиграла Чжу Линь, хотя вполне могла побороться за более далекой продвижение по турниру.

В матче против Бассольс она является однозначной фавориткой, но с испанкой шутить не стоит, ибо она может наказать в самый неожиданный момент.

Марина Бассольс

Результаты Бассольс от года к году все ухудшаются, но иногда она все же может демонстрировать качественный теннис, хоть и редко.

Прогнозы на теннис

На недавнем домашнем челленджере в Валенсии испанка довольно легко добралась до четвертьфинала, но там уступила дорогу более молодой Бузас Манейро.

Предстоящий не самый рейтинговый турнир в Италии также является серьезным вызовом для Марины, так как в решающих стадиях каких-либо турниров она играла довольно давно.

С Бегу вполне можно играть на равных и даже владеть инициативой на протяжении игры. Главное, все это трансформировать в итоговую победу над соперницей.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бегу — 1.17, победа Бассольс — 5.16.

Прогноз: Бегу выиграет с огромным заделом предстоящий матч

Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.78

Альтернативный прогноз: Матч завершится максимально быстро

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.10