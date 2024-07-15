Ирина Бегу
Марина Бассольс Рибера (Испания)
Ирина Бегу
Несмотря на довольно солидный возраст Бегу все ещё в полном порядке и способна показывать игру серьезного качества безотносительно к месту проведения турнира.
Грунтовый сезон у неё получился не самым выдающимся, но на римском грунте она смогла добраться до четвертого круга соревнований, а на «Ролан Гаррос» до третьего.
В Лондоне совсем не задалась игра, и румынка в первом же круге проиграла Чжу Линь, хотя вполне могла побороться за более далекой продвижение по турниру.
В матче против Бассольс она является однозначной фавориткой, но с испанкой шутить не стоит, ибо она может наказать в самый неожиданный момент.
Марина Бассольс
Результаты Бассольс от года к году все ухудшаются, но иногда она все же может демонстрировать качественный теннис, хоть и редко.
На недавнем домашнем челленджере в Валенсии испанка довольно легко добралась до четвертьфинала, но там уступила дорогу более молодой Бузас Манейро.
Предстоящий не самый рейтинговый турнир в Италии также является серьезным вызовом для Марины, так как в решающих стадиях каких-либо турниров она играла довольно давно.
С Бегу вполне можно играть на равных и даже владеть инициативой на протяжении игры. Главное, все это трансформировать в итоговую победу над соперницей.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бегу — 1.17, победа Бассольс — 5.16.
Прогноз: Бегу выиграет с огромным заделом предстоящий матч
- 1.88Шнайдер — Столлар: прогноз и ставкаЗавтра в 11:00
- 2.45Блинкова — Шарма: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.52Андреева — Семенистая: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.78
Альтернативный прогноз: Матч завершится максимально быстро
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.10