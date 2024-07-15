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    Бегу разгромит разобранную испанку?

    Бегу — Бассольс. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч в Палермо 15 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бегу — Бассольс
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    Ирина Бегу
    Румынка Ирина Бегу и испанка Марина Бассольс встретятся в первом круге турнира в Палермо. Матч пройдет 15 июля, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бегу — Бассольс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Палермо. Женщины 15 Июля 2024 года

    Ирина Бегу

  • Румыния
    •  Ирина Бегу 22:30 Марина Бассольс Рибера (Испания)

    Марина Бассольс Рибера (Испания)

  • Палермо. Женщины
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    Ирина Бегу

    Несмотря на довольно солидный возраст Бегу все ещё в полном порядке и способна показывать игру серьезного качества безотносительно к месту проведения турнира.

    Грунтовый сезон у неё получился не самым выдающимся, но на римском грунте она смогла добраться до четвертого круга соревнований, а на «Ролан Гаррос» до третьего.

    В Лондоне совсем не задалась игра, и румынка в первом же круге проиграла Чжу Линь, хотя вполне могла побороться за более далекой продвижение по турниру.

    В матче против Бассольс она является однозначной фавориткой, но с испанкой шутить не стоит, ибо она может наказать в самый неожиданный момент.

    Марина Бассольс

    Результаты Бассольс от года к году все ухудшаются, но иногда она все же может демонстрировать качественный теннис, хоть и редко.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем домашнем челленджере в Валенсии испанка довольно легко добралась до четвертьфинала, но там уступила дорогу более молодой Бузас Манейро.

    Предстоящий не самый рейтинговый турнир в Италии также является серьезным вызовом для Марины, так как в решающих стадиях каких-либо турниров она играла довольно давно.

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    С Бегу вполне можно играть на равных и даже владеть инициативой на протяжении игры. Главное, все это трансформировать в итоговую победу над соперницей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бегу — 1.17, победа Бассольс — 5.16.

    Прогноз: Бегу выиграет с огромным заделом предстоящий матч

    Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.78

    Альтернативный прогноз: Матч завершится максимально быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.10

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    Бегу — Бассольс: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на теннис. Бегу разгромит разобранную испанку?
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