ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордДневник Евро. Достижение Пикфорда, Германия требует переигровку, Педри не держит зла на Крооса Винценцо Монтелла и Дженк ТосунАрка искупления. Турция и Монтелла покидают Евро-2024, восстановив свою репутацию Андрей РублевПровал Мирры Андреевой, позор Рублева, травма Соболенко и сенсация от Путинцевой
  • 21:36
    • Официально: Олисе стал игроком «Баварии»
  • 21:23
    • Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024 на отказе Димитрова
  • 20:13
    • Синнер победил в трех сетах Шелтона на Уимблдоне
  • 18:50
    • Алькарас пробился в 1/4 финала Уимблдона
    Все новости спорта

    Баррер и Качин определят победителя только на решающем тай-брейке?

    Качин — Баррер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «челленджер» в Брауншвейге 8 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Педро Качин Прогнозы на Грегуар Баррер Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Качин — Баррер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педро Качин
    Аргентинец Педро Качин сыграет против француза Грегуара Баррера в первом круге «челленджера» в Брауншвейге (Германия). Матч пройдет 8 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Качин — Баррер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Качин

    Для Педро этот сезон начался с ужасной серии поражений, которая продолжалась до конца апреля.

    За это время аргентинец успел проиграть 11 матчей подряд, а с учетом концовки прошлого сезона — и вовсе 16.

    Свою первую в этом году победу Качин одержал на «Мастерсе» в Мадриде. Более того, здесь он прошел два раунда, выиграв у Себастьяна Офнера и Фрэнсиса Тиафо. Дальше было поражение от Рафаэля Надаля (1:6, 7:6, 3:6).

    С тех пор Качин пока не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP. На Уимблдоне он, как и ожидалось, не смог пройти квалификацию.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Но в контексте предстоящего матча важно также отметить, что в июне Качин неплохо выступил на грунтовых «челленджерах» в чешском Простеёве и словацкой Братиславе. На первом он дошел до полуфинала, а на втором — до четвертьфинала.

    Баррер

    Грегуар тоже проиграл на старте Уимблдона — своему соотечественнику Кентену Алису (3:6, 4:6).

    Лучшим результатом французского теннисиста пока остается выход в полуфинал грунтового турнира ATP 250 в Бухаресте.

    В столице Румынии Баррер, прежде чем проиграть аргентинцу Мариано Навоне, остановил Танаси Коккинакиса, Себастьяна Корду и Педро Мартинеса.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В мае Баррер дошел до полуфинала на «челленджере» в Бордо и прошел квалификацию на Ролан Гаррос. В первом круге французского мэйджора Грегуар проиграл Александру Бублику.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Качина в этом матче можно поставить за 1.81, победу Баррера букмекеры предлагают за 1.93.

    Прогноз: ну это точно не тот случай, где есть смысл рассматривать ставки на исход. Зато здесь логично предположить, что аргентинец и француз устроят серьезные разборки на грунте.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сочи — Тальерес Кордоба
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фис — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алтынорду — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рыбакина — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Свитолина — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фриц — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Путинцева — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Гаске — Руджери
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Коллинз — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.17
  • Экспресс дня 8 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аваи — Новоризонтиньо
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Качин — Баррер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на теннис. Баррер и Качин определят победителя только на решающем тай-брейке?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры