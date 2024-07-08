Баррер и Качин определят победителя только на решающем тай-брейке?

Качин
Для Педро этот сезон начался с ужасной серии поражений, которая продолжалась до конца апреля.
За это время аргентинец успел проиграть 11 матчей подряд, а с учетом концовки прошлого сезона — и вовсе 16.
Свою первую в этом году победу Качин одержал на «Мастерсе» в Мадриде. Более того, здесь он прошел два раунда, выиграв у Себастьяна Офнера и Фрэнсиса Тиафо. Дальше было поражение от Рафаэля Надаля (1:6, 7:6, 3:6).
С тех пор Качин пока не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP. На Уимблдоне он, как и ожидалось, не смог пройти квалификацию.
Но в контексте предстоящего матча важно также отметить, что в июне Качин неплохо выступил на грунтовых «челленджерах» в чешском Простеёве и словацкой Братиславе. На первом он дошел до полуфинала, а на втором — до четвертьфинала.
Баррер
Грегуар тоже проиграл на старте Уимблдона — своему соотечественнику Кентену Алису (3:6, 4:6).
Лучшим результатом французского теннисиста пока остается выход в полуфинал грунтового турнира ATP 250 в Бухаресте.
В столице Румынии Баррер, прежде чем проиграть аргентинцу Мариано Навоне, остановил Танаси Коккинакиса, Себастьяна Корду и Педро Мартинеса.
В мае Баррер дошел до полуфинала на «челленджере» в Бордо и прошел квалификацию на Ролан Гаррос. В первом круге французского мэйджора Грегуар проиграл Александру Бублику.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Качина в этом матче можно поставить за 1.81, победу Баррера букмекеры предлагают за 1.93.
Прогноз: ну это точно не тот случай, где есть смысл рассматривать ставки на исход. Зато здесь логично предположить, что аргентинец и француз устроят серьезные разборки на грунте.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.