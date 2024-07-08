Баррер и Качин определят победителя только на решающем тай-брейке?

Аргентинец Педро Качин сыграет против француза Грегуара Баррера в первом круге «челленджера» в Брауншвейге (Германия). Матч пройдет 8 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Качин — Баррер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Качин

Для Педро этот сезон начался с ужасной серии поражений, которая продолжалась до конца апреля.

За это время аргентинец успел проиграть 11 матчей подряд, а с учетом концовки прошлого сезона — и вовсе 16.

Свою первую в этом году победу Качин одержал на «Мастерсе» в Мадриде. Более того, здесь он прошел два раунда, выиграв у Себастьяна Офнера и Фрэнсиса Тиафо. Дальше было поражение от Рафаэля Надаля (1:6, 7:6, 3:6).

С тех пор Качин пока не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP. На Уимблдоне он, как и ожидалось, не смог пройти квалификацию.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Но в контексте предстоящего матча важно также отметить, что в июне Качин неплохо выступил на грунтовых «челленджерах» в чешском Простеёве и словацкой Братиславе. На первом он дошел до полуфинала, а на втором — до четвертьфинала.

Баррер

Грегуар тоже проиграл на старте Уимблдона — своему соотечественнику Кентену Алису (3:6, 4:6).

Лучшим результатом французского теннисиста пока остается выход в полуфинал грунтового турнира ATP 250 в Бухаресте.

В столице Румынии Баррер, прежде чем проиграть аргентинцу Мариано Навоне, остановил Танаси Коккинакиса, Себастьяна Корду и Педро Мартинеса.

В мае Баррер дошел до полуфинала на «челленджере» в Бордо и прошел квалификацию на Ролан Гаррос. В первом круге французского мэйджора Грегуар проиграл Александру Бублику.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Качина в этом матче можно поставить за 1.81, победу Баррера букмекеры предлагают за 1.93.

Прогноз: ну это точно не тот случай, где есть смысл рассматривать ставки на исход. Зато здесь логично предположить, что аргентинец и француз устроят серьезные разборки на грунте.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.