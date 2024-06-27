Британка Кэти Бултер и итальянка Ясмина Паолини встретятся в четвертьфинале турнира в Истбурне. Матч пройдет 27 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бултер — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кэти Бултер

С начала месяца Бултер не перестает удивлять и подтверждает звание лучшей британской теннисистки на текущий момент времени.

Мало, кто верил, что Кэти сможет защитить прошлогодний титул в Ноттингеме, но ей удалось это сделать, пусть и не без проблем.

На турнире в Истбурне британка уже выиграла два матча, причем не у самых простых Мартич и Остапенко.

Теннис был продемонстрирован просто шикарный, поэтому в поединке против Паолини преимущество будет именно на стороне Кэти.

Ясмина Паолини

После успеха на «Ролан Гаррос» многие в один голос утверждали, что за Паолини сыграла чрезмерная удача, и ей больше так не повезет.

Прогнозы на теннис

Но вот началось довольно статусное соревнование в Истбурне, а итальянка уже в четвертьфинале, но стоит отметить, что прошла она туда на отказе бельгийки Мертенс.

Нельзя недооценивать Ясмину, поскольку она может играть качественно и делать это под серьезным давлением.

Недавний успех на грунте будет явно за итальянку, поскольку эйфория от полуфинала ещё не пропала, а оставшиеся эмоции могут ждать необходимый результат.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Бултер — 1.58, победа Паолини — 2.40.

Прогноз: Паолини может выиграть этот матч

Ставка: П2 за 2.40

Альтернативный прогноз: Игра получится довольно продолжительной

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28