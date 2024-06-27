Кэти Бултер
С начала месяца Бултер не перестает удивлять и подтверждает звание лучшей британской теннисистки на текущий момент времени.
Мало, кто верил, что Кэти сможет защитить прошлогодний титул в Ноттингеме, но ей удалось это сделать, пусть и не без проблем.
На турнире в Истбурне британка уже выиграла два матча, причем не у самых простых Мартич и Остапенко.
Теннис был продемонстрирован просто шикарный, поэтому в поединке против Паолини преимущество будет именно на стороне Кэти.
Ясмина Паолини
После успеха на «Ролан Гаррос» многие в один голос утверждали, что за Паолини сыграла чрезмерная удача, и ей больше так не повезет.
Но вот началось довольно статусное соревнование в Истбурне, а итальянка уже в четвертьфинале, но стоит отметить, что прошла она туда на отказе бельгийки Мертенс.
Нельзя недооценивать Ясмину, поскольку она может играть качественно и делать это под серьезным давлением.
Недавний успех на грунте будет явно за итальянку, поскольку эйфория от полуфинала ещё не пропала, а оставшиеся эмоции могут ждать необходимый результат.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Бултер — 1.58, победа Паолини — 2.40.
Прогноз: Паолини может выиграть этот матч
- 2.31Бадоса — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.76Киз — Мухова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.73Касаткина — Радукану: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 2.40
Альтернативный прогноз: Игра получится довольно продолжительной
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28