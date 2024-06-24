Анжелика Кербер
Заслуги Кербер все помнят, но более важен тот факт, что немка по-прежнему способна показывать достойный теннис, если очень захочет этого.
На траве она любит и умеет играть, однако на прошлой неделе в берлине у неё совсем не пошел теннис с первого гейма матча против Носковой.
Это поражение для Анжелики оказалось третьим подряд, но она остается опасной в любом своем состоянии.
Хочется верить, что в поединке против Шнайдер Анжелика проведет одну из лучших своих игр за последний месяц.
Диана Шнайдер
Последние результаты Шнайдер довольно оптимистичные, поскольку абы кто не выигрывает престижный челленджер в Париже.
После успешных стартов на грунте россиянка вполне неплохо начала и травяной сезон, поскольку смогла дойти до четвертьфинала соревнования в Бирмингеме.
Там в матче за выход в полуфинал она не смогла ничего поделать с разогнавшейся Кочиаретто, уступив итальянке в трех сетах.
Стартовый матч против Кербер да ещё и на её территории не сулит ничего хорошего россиянке, однако просто так Диана матч не сдаст.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Кербер — 1.67, победа Шнайдер — 2.24.
Прогноз: Кербер имеет больше опыта игры в таких матчах
- 2.00Фернандес — Крейчикова: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.95Томлянович — Павлюченкова: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 2.50Стивенс — Радукану: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.67
Альтернативный прогноз: Шнайдер зацепится за матч и просто так не проиграет
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.38