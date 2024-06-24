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    Шнайдер даст бой именитой немке?

    Кербер — Шнайдер. Ставка (к. 1.67) и прогноз на матч в Бад Хомбурге 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кербер — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Немка Анжелика Кербер и россиянка Диана Шнайдер встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 24 июня, начало — в 17:00 мск. Кербер — Шнайдер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Анжелика Кербер

    Заслуги Кербер все помнят, но более важен тот факт, что немка по-прежнему способна показывать достойный теннис, если очень захочет этого.

    На траве она любит и умеет играть, однако на прошлой неделе в берлине у неё совсем не пошел теннис с первого гейма матча против Носковой.

    Это поражение для Анжелики оказалось третьим подряд, но она остается опасной в любом своем состоянии.

    Хочется верить, что в поединке против Шнайдер Анжелика проведет одну из лучших своих игр за последний месяц.

    Диана Шнайдер

    Последние результаты Шнайдер довольно оптимистичные, поскольку абы кто не выигрывает престижный челленджер в Париже.

    Прогнозы на теннис

    После успешных стартов на грунте россиянка вполне неплохо начала и травяной сезон, поскольку смогла дойти до четвертьфинала соревнования в Бирмингеме.

    Там в матче за выход в полуфинал она не смогла ничего поделать с разогнавшейся Кочиаретто, уступив итальянке в трех сетах.

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    Стартовый матч против Кербер да ещё и на её территории не сулит ничего хорошего россиянке, однако просто так Диана матч не сдаст.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Кербер — 1.67, победа Шнайдер — 2.24.

    Прогноз: Кербер имеет больше опыта игры в таких матчах

    Ставка: П1 за 1.67

    Альтернативный прогноз: Шнайдер зацепится за матч и просто так не проиграет

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.38

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    Кербер — Шнайдер. Немка Анжелика Кербер и россиянка Диана Шнайдер встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 24 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Кербер — Шнайдер с коэффициентом 1.67.
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