Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 16:00 мск. Шан — Этчеверри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шан

Цзюньчэн пробился в основную сетку через квалификацию. В первом матче отбора он одержал волевую победу над немцем Оскаром Отте, а во втором выиграл у британца Джайлса Хасси.

На прошлой неделе Шан дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме. Дальше его не пустил британец Джейкоб Фирнли.

В начале июня 19-летний представитель Поднебесной проиграл еще одному представителю Великобритании Билли Харрису на старте «челленджера» в Сербитоне.

Прогнозы на теннис

Несмотря на возраст, Шан проводит уже третий травяной сезон. В прошлом году он выиграл семь из 11-ти матчей на этом покрытии.

Этчеверри

Томас до сих пор провел в этом месяце лишь один матч на траве.

Аргентинский теннисист на прошлой неделе проиграл Билли Харрису на старте турнира в Лондоне.

В прошлых сезонах Этчеверри тоже не блистал на этом покрытии. Более того, к 24 годам он выиграл на траве лишь два матча.

В прошлом сезоне Этчеверри не прошел ни раунда в Истборне, а на Уимблдоне после победы над испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом проиграл Стэну Вавринке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.82, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: кажется, у китайского теннисиста значительно больше желания играть на траве. Соответственно, и получается у него значительно лучше.

Рекомендуемая ставка: победа Шана в двух сетах за 2.86.