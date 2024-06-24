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    Шан обыграет Этчеверри с разгромным счетом?

    Шан — Этчеверри. Ставка (к. 2.86) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2024 года

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    Цзюньчэн Шан
    Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 16:00 мск. Шан — Этчеверри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шан

    Цзюньчэн пробился в основную сетку через квалификацию. В первом матче отбора он одержал волевую победу над немцем Оскаром Отте, а во втором выиграл у британца Джайлса Хасси.

    На прошлой неделе Шан дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме. Дальше его не пустил британец Джейкоб Фирнли.

    В начале июня 19-летний представитель Поднебесной проиграл еще одному представителю Великобритании Билли Харрису на старте «челленджера» в Сербитоне.

    Прогнозы на теннис

    Несмотря на возраст, Шан проводит уже третий травяной сезон. В прошлом году он выиграл семь из 11-ти матчей на этом покрытии.

    Этчеверри

    Томас до сих пор провел в этом месяце лишь один матч на траве.

    Аргентинский теннисист на прошлой неделе проиграл Билли Харрису на старте турнира в Лондоне.

    В прошлых сезонах Этчеверри тоже не блистал на этом покрытии. Более того, к 24 годам он выиграл на траве лишь два матча.

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    В прошлом сезоне Этчеверри не прошел ни раунда в Истборне, а на Уимблдоне после победы над испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом проиграл Стэну Вавринке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.82, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.99.

    Прогноз: кажется, у китайского теннисиста значительно больше желания играть на траве. Соответственно, и получается у него значительно лучше.

    Рекомендуемая ставка: победа Шана в двух сетах за 2.86.

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    Шан — Этчеверри. Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Шан — Этчеверри с коэффициентом 2.86.
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