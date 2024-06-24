Шан
Цзюньчэн пробился в основную сетку через квалификацию. В первом матче отбора он одержал волевую победу над немцем Оскаром Отте, а во втором выиграл у британца Джайлса Хасси.
На прошлой неделе Шан дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме. Дальше его не пустил британец Джейкоб Фирнли.
В начале июня 19-летний представитель Поднебесной проиграл еще одному представителю Великобритании Билли Харрису на старте «челленджера» в Сербитоне.
Несмотря на возраст, Шан проводит уже третий травяной сезон. В прошлом году он выиграл семь из 11-ти матчей на этом покрытии.
Этчеверри
Томас до сих пор провел в этом месяце лишь один матч на траве.
Аргентинский теннисист на прошлой неделе проиграл Билли Харрису на старте турнира в Лондоне.
В прошлых сезонах Этчеверри тоже не блистал на этом покрытии. Более того, к 24 годам он выиграл на траве лишь два матча.
В прошлом сезоне Этчеверри не прошел ни раунда в Истборне, а на Уимблдоне после победы над испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом проиграл Стэну Вавринке.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.82, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.99.
Прогноз: кажется, у китайского теннисиста значительно больше желания играть на траве. Соответственно, и получается у него значительно лучше.
- 2.00Фернандес — Крейчикова: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Рекомендуемая ставка: победа Шана в двух сетах за 2.86.