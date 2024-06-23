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    Сможет ли Музетти удивить Пола?

    Пол — Музетти. Ставка (к. 2.27) и прогноз на финал турнира в Лондоне 23 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Музетти
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    Лоренцо Музетти
    Американец Томми Пол сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира в Лондоне. Матч пройдет 23 июня, начало — в 15:00 мск. Пол — Музетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 23 Июня 2024 года

    Томми Пол

  • США
    •  Томми Пол 14:00 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
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    Пол

    Томми второй год подряд дошел до финала на травяном турнире. В 2023-м он уступил аргентинцу Франсиско Серундоло в решающем матче в Истборне.

    На этой неделе Пол обыграл сразу двух принципиальных соперников.

    В четвертьфинале Томми остановил Джека Дрейпера, который раундом ранее переиграл Карлоса Алькараса. Американец дожал британца в третьем сете — 6:3, 5:7, 6:4.

    В полуфинале Пол выиграл у Себастьяна Корды (6:4, 7:6), которому уступил на прошлой неделе в Хертогенбосе.

    Прогнозы на теннис

    На этот раз Пол тоже допускал ошибки, но соперник делал это еще чаще. Ключевым моментом стал тай-брейк второго сета — Корда проиграл на подаче три очка.

    Музетти

    Лоренцо добрался до третьего финала в карьере. Интересно, что в остальных случаях это было на харде и на грунте. То есть теперь у него есть финалы на всех покрытиях.

    В полуфинале итальянец одержал победу над Джоржаном Томпсоном — 6:3, 3:6, 6:3.

    В отличие от предыдущего матча, в котором австралиец уверенно разобрался с Тейлором Фрицем, на этот раз он не лучшим образом играл на своей подаче.

    В решающем сете Музетти реализовал один из шести брейк-пойнтов, тогда как на его подаче ни разу не было «меньше».

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    Также стоит отметить, что на старте турнира Музетти выиграл у Алекса Де Минора, который на прошлой неделе стал чемпионом турнира в Хертогенбосе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.64, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.26.

    Прогноз: матчи с участием Пол и Музетти отличаются непредсказуемостью, поэтому здесь вряд ли уместно рассматривать ставки на исход.

    Скорее всего, итальянец и американец устроят драму, которая не ограничится двумя сетами.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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    Пол — Музетти. Американец Томми Пол сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира в Лондоне. Матч пройдет 23 июня, начало — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Пол — Музетти с коэффициентом 2.27.
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