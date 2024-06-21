Артур Филс (Франция)
Александр Зверев
Фис
Артур впервые за два месяца выиграл больше одного матча на уровне основной сетки ATP.
Ну а на траве это вовсе произошло впервые в его карьере.
В начале недели Фис одержал победу над чехом Томашем Махачем — 6:4, 6:4.
В следующем раунде 20-летний теннисист выиграл у Доминика Кепфера — 6:3, 6:4.
Фис не отдал ни гейма на собственной подаче в матче против немца, у которого было пять брейк-пойнтов.
Зверев
Саша во втором круге одержал победу над Лоренцо Сонего — 6:4, 7:6.
Матч получился напряженным, но при этом важно отметить, что на приеме у итальянца вообще не было шансов, в том числе на тай-брейке.
В общем, Зверев уже успел прийти в себя после поражения от Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос».
В случае победы в предстоящем матче Зверев повторит прошлогодний результат в Галле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 3.54, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.30.
Прогноз: в прошлом году Саша довольно уверенно выиграл у Артура на грунте в Гамбурге — 6:2, 6:4. Скорее всего, француз снова не сможет удивить немецкого теннисиста.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 1.92.