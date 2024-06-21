Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 13:00 мск. Фис — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Фис

Артур впервые за два месяца выиграл больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Ну а на траве это вовсе произошло впервые в его карьере.

В начале недели Фис одержал победу над чехом Томашем Махачем — 6:4, 6:4.

В следующем раунде 20-летний теннисист выиграл у Доминика Кепфера — 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

Фис не отдал ни гейма на собственной подаче в матче против немца, у которого было пять брейк-пойнтов.

Зверев

Саша во втором круге одержал победу над Лоренцо Сонего — 6:4, 7:6.

Матч получился напряженным, но при этом важно отметить, что на приеме у итальянца вообще не было шансов, в том числе на тай-брейке.

В общем, Зверев уже успел прийти в себя после поражения от Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос».

В случае победы в предстоящем матче Зверев повторит прошлогодний результат в Галле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 3.54, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: в прошлом году Саша довольно уверенно выиграл у Артура на грунте в Гамбурге — 6:2, 6:4. Скорее всего, француз снова не сможет удивить немецкого теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 1.92.