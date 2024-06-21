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    Звереву хватит двух сетов для победы над Фисом?

    Фис — Зверев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Галле 21 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 13:00 мск. Фис — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Галле. Мужчины 21 Июня 2024 года

    Артур Филс (Франция)

  • Галле. Мужчины
    •  Артур Филс (Франция) 14:30 Александр Зверев

    Александр Зверев

  • Германия
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    Фис

    Артур впервые за два месяца выиграл больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Ну а на траве это вовсе произошло впервые в его карьере.

    В начале недели Фис одержал победу над чехом Томашем Махачем — 6:4, 6:4.

    В следующем раунде 20-летний теннисист выиграл у Доминика Кепфера — 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Фис не отдал ни гейма на собственной подаче в матче против немца, у которого было пять брейк-пойнтов.

    Зверев

    Саша во втором круге одержал победу над Лоренцо Сонего — 6:4, 7:6.

    Матч получился напряженным, но при этом важно отметить, что на приеме у итальянца вообще не было шансов, в том числе на тай-брейке.

    В общем, Зверев уже успел прийти в себя после поражения от Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос».

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    В случае победы в предстоящем матче Зверев повторит прошлогодний результат в Галле.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 3.54, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: в прошлом году Саша довольно уверенно выиграл у Артура на грунте в Гамбурге — 6:2, 6:4. Скорее всего, француз снова не сможет удивить немецкого теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 1.92.

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    Фис — Зверев. Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Фис — Зверев с коэффициентом 1.92.
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