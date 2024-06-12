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    Эмбер продлит серию побед над Фисом?

    Эмбер — Фис. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2024 года

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    Юго Эмбер
    Французы Юго Эмбер и Артур Фис встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 15:30 мск. Эмбер — Фис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 12 Июня 2024 года

    Уго Умбер

  • Франция
    •  Уго Умбер 15:30 Артур Филс (Франция)

    Артур Филс (Франция)

  • Хертогенбосх. Мужчины
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    Эмбер

    Юго три года назад сенсационно стал побелителем престижного турнира в Галле.

    Француз тогда обыграл Сэма Куэрри (американец был сложнейшим соперником на траве), Сашу Зверева, Себастьяна Корду, Феликса Оже-Альяссима и Андрея Рублева.

    Однако в следующих сезонах Эмбер не так успешно выступал на траве. Например, в прошлом году он провалил турниры в Хертогенбосе и Лондоне, а также Уимблдон, на котором уже в первом раунде проиграл австралийцу Джейсону Кублеру.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Эмбер мощно провел первые три месяца, по итогам которых дебютировал в топ-15. В феврале Юго взял титул в Марселе, а в начале марта стал победителем турнира в Дубае. Также стоит отметить его выход в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.

    Фис

    Артур в первом раунде обыграл своего соотечественника — Артура Казо.

    До серьезной борьбы в этом матче так и не дошло, Фису хватило двух сетов, при этом он обошелся без тай-брейков — 6:4, 6:4.

    Фис отлично играл на своей подаче, отдав своему тезке лишь 18 очков. У Казо в итоге не было ни одного брейк-пойнта.

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    Текущий сезон получается для Фиса не таким успешным, как ожидалось, но в июне он вполне может наверстать упущенное. Кажется, ему вполне комфортно на траве.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.66, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: в прошлом году Юго обыграл Артура и на грунте, и на харде. Наверное, логично предположить, что теперь Эмбер остановит Фиса и на траве, все-таки у него гораздо больше опыта, однако у нас есть ощущение, что на этот раз будет не так легко, как в предыдущих матчах.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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    Эмбер — Фис. Французы Юго Эмбер и Артур Фис встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Эмбер — Фис с коэффициентом 1.99.
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