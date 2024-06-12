Французы Юго Эмбер и Артур Фис встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 15:30 мск. Эмбер — Фис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эмбер

Юго три года назад сенсационно стал побелителем престижного турнира в Галле.

Француз тогда обыграл Сэма Куэрри (американец был сложнейшим соперником на траве), Сашу Зверева, Себастьяна Корду, Феликса Оже-Альяссима и Андрея Рублева.

Однако в следующих сезонах Эмбер не так успешно выступал на траве. Например, в прошлом году он провалил турниры в Хертогенбосе и Лондоне, а также Уимблдон, на котором уже в первом раунде проиграл австралийцу Джейсону Кублеру.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Эмбер мощно провел первые три месяца, по итогам которых дебютировал в топ-15. В феврале Юго взял титул в Марселе, а в начале марта стал победителем турнира в Дубае. Также стоит отметить его выход в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.

Фис

Артур в первом раунде обыграл своего соотечественника — Артура Казо.

До серьезной борьбы в этом матче так и не дошло, Фису хватило двух сетов, при этом он обошелся без тай-брейков — 6:4, 6:4.

Фис отлично играл на своей подаче, отдав своему тезке лишь 18 очков. У Казо в итоге не было ни одного брейк-пойнта.

Текущий сезон получается для Фиса не таким успешным, как ожидалось, но в июне он вполне может наверстать упущенное. Кажется, ему вполне комфортно на траве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.66, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: в прошлом году Юго обыграл Артура и на грунте, и на харде. Наверное, логично предположить, что теперь Эмбер остановит Фиса и на траве, все-таки у него гораздо больше опыта, однако у нас есть ощущение, что на этот раз будет не так легко, как в предыдущих матчах.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.