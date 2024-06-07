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    Зверев обыграет Рууда и наконец-то выйдет в финал «Ролан Гаррос»?

    Рууд — Зверев. Ставка (к. 2.45) и прогноз на «Ролан Гаррос» 7 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 7 июня, начало — в 15:30 мск. Рууд — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 07 Июня 2024 года

    Каспер Рууд

  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 15:30 Александр Зверев

    Александр Зверев

  • Германия
    •

    Рууд

    Каспер третий год подряд дошел до полуфинала на главном грунтовом турнире. Это, конечно, не может не впечатлять.

    Правда, на этот раз не обошлось и без большого везения. В четвертьфинале норвежца ждала встреча с Новаком Джоковичем, но за день до матча стало известно, что лучший в истории не сможет сыграть из-за травмы колена.

    Безусловно, Рууду сильно повезло. Помимо того, что не пришлось играть против одного из главных фаворитов, так еще и получил дополнительный выходной, что никогда не будет лишним на крупном турнире, особенно на второй неделе.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В предыдущих раундах Рууд выиграл у Фелипе Мелихени Родригеса, Алехандро Давидовича-Фокины, Томаса Этчеверри и Тейлора Фрица.

    Зверев

    У Саши тем временем не было лишних дней на восстановление, но в его физическом состоянии все равно нет никаких сомнений.

    В четвертьфинале немецкий теннисист одержал победу над Алексом Де Минором, который перед этим дерзко тормознул Даниила Медведева.

    Звереву хватило трех сетов — 6:4, 7:6, 6:4.

    Ключевым моментом стал тай-брейк второй партии: австралиец вел 4:0, но Зверев совершил камбэк. После этого стало ясно, что он, скорее всего, не упустит своего шанса.

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    Важно отметить, что Зверев провел классный матч после двух изнурительных пятисетовиков. Перед встречей с Де Минором он с трудом выиграл у Таллона Грикспора и Хольгера Руне.

  • Синнер обыграет Алькараса и выйдет в финал «Ролан Гаррос»?
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    • Зверев четвертый год подряд дошел на «Ролан Гаррос» до полуфинала. Правда, в отличие от Рууда, он еще ни разу не играл в финале.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.06, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.80.

    Прогноз: в прошлом году Каспер разгромил Сашу в полуфинале «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:4, 6:0. Однако здесь важно напомнить, что немецкий теннисист в тот момент был не в оптимальной форме. На этот раз норвежца ждет совершенно другой уровень сопротивления.

    Наше мнение — Зверев обыграет Рууда и наконец-то выйдет в финал «Ролан Гаррос». Кажется, на этой неделе его в состоянии остановить только Карлос Алькарас или Янник Синнер, да и то не факт.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по сетам (-1,5) за 2.45.

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    Рууд — Зверев. Немец Александр Зверев сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 7 июня, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Рууд — Зверев с коэффициентом 2.45.
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