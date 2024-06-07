Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 7 июня, начало — в 15:30 мск. Алькарас — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Алькарас

Карлос второй год подряд дошел до полуфинала на французском мэйджоре.

В 2023-м испанца остановил Новак Джокович, который, к сожалению, не смог продолжить участие в турнире из-за травмы колена.

Несмотря на все опасения, Алькарасу действительно удалось набрать оптимальную форму. Более того, теперь мы готовы согласиться: Карлитосу не надо слишком много матчей, чтобы демонстрировать свой лучший теннис.

Как известно, из-за проблем с рукой весной он провел на грунте лишь четыре матча на домашнем «Мастерсе» в Мадриде.

В Париже Алькарас до сих пор отдал лишь один сет. Как ни странно, ему понадобилась дополнительная партия в матче второго круга против 176-й ракетки мира Йеспера де Йонга.

Дальше были уверенные победы над Себастьяном Кордой и Феликсом Оже-Альяссимом, а в четвертьфинале Алькарас остановил Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6, 6:4.

Карлос продлил серию побед над греком до шести матчей. Можно сказать, что это тотальное доминирование.

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Циципас очень четко прокомментировал этот результат: «Он быстрый. Он часто возвращает мячи, которые не смогли бы отбить другие. Он настоящая неприятность».

Синнер

Янник по итогам турнира станет первой ракеткой мира. Как бы ни завершился предстоящий матч или финал (если он туда попадет), итальянца уже можно назвать одним из героев «Ролан Гаррос».

Как и Алькарас, Синнер на текущем турнире только в одном матче не уложился в три сета.

В четвертом круге итальянец не очень удачно начал встречу против француза Корентена Муте — 2:6, 6:3, 6:2, 6:1.

Янник Синнер globallookpress.com

В четвертьфинале Синнер уверенно разобрался с Григором Димитровым — 6:2, 6:4, 7:6. До серьезной интриги так и не дошло, несмотря на все старания болгарского теннисиста.

По правде говоря, Янник пугающе легко дошел до полуфинала. Есть подозрение, что он всерьез и надолго обосновался на вершине рейтинга. По качеству тенниса ему сейчас нет равных.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.60, победу Синнера букмекеры предлагают за 2.40.

Прогноз: если смотреть на коэффициенты, то это явный намек на то, что у Карлоса якобы есть преимущество на грунте. Но ничего подобного, Янник играет в свой лучший теннис на любом покрытии.

В прошлом году испанец проиграл итальянцу в Майами и Пекине. Особенно болезненным получилось второе поражение. Но этой весной Алькарас совершил эффектный камбэк в матче против Синннера в Индиан-Уэллс — 1:6, 6:3, 6:2.

Шансы равны, это факт, но наши симпатии на стороне Синнера. Его хладнокровие порой просто пугает. Кажется, он вообще никогда не нервничает. В таких матчах это зачастую имеет решающее значение.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера за 2.40.