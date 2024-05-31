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    Рублев дожмет Арнальди только в пятом сете?

    Рублев — Арнальди. Ставка (к. 2.26) и прогноз на «Ролан Гаррос» 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Арнальди
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Рублев — Арнальди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Рублев

    Андрей во втором раунде одержал победу над Педро Мартинесом — 6:3, 6:4, 6:3.

    Надо признать, что российский теннисист очень уверенно провел матч. Неприятным исключением стал лишь один из геймов в начале второго сета, когда испанец сделал обратный брейк.

    Но в целом Рублев подтвердил статус явного фаворита, выиграв без каких-либо сверхусилий. Такие победы очень важны на старте крупных турниров.

    В первом матче Андрей выиграл у японского теннисиста Таро Даниэля — 6:2, 6:7, 6:3, 7:5.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Лучшим результатом Рублева на грунте в этом году пока остается сенсационная победа на «Мастерсе» в Мадриде.

    Арнальди

    Маттео в первом круге выиграл у Артура Фиса — 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

    Арнальди, похоже, стал максимально неудобным соперником для француза. Это была его четвертая подряд победа над талантливым Фисом.

    Во втором круге итальянский теннисист остановил еще одного представителя Франции — Александра Мюллера. В данном случае дошло почти до разгрома — 6:4, 6:1, 6:3.

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    Ранее в этом сезоне Арнальди дошел до полуфинала в Барселоне. На данный момент этого его лучший результат на грунте в 2024-м.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.33, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.32.

    Прогноз: в прошлом году Андрей обыграл итальянца на турнире в Вене — 7:5, 6:3. Рискнем предположить, что россиянин и на этот раз обойдется без драмы, но при этом добавим, что Арнальди не самый приятный соперник.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал сетов больше 3,5 за 2.26.

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    Рублев — Арнальди. Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Рублев — Арнальди с коэффициентом 2.26.
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