Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Рублев — Арнальди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рублев

Андрей во втором раунде одержал победу над Педро Мартинесом — 6:3, 6:4, 6:3.

Надо признать, что российский теннисист очень уверенно провел матч. Неприятным исключением стал лишь один из геймов в начале второго сета, когда испанец сделал обратный брейк.

Но в целом Рублев подтвердил статус явного фаворита, выиграв без каких-либо сверхусилий. Такие победы очень важны на старте крупных турниров.

В первом матче Андрей выиграл у японского теннисиста Таро Даниэля — 6:2, 6:7, 6:3, 7:5.

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Лучшим результатом Рублева на грунте в этом году пока остается сенсационная победа на «Мастерсе» в Мадриде.

Арнальди

Маттео в первом круге выиграл у Артура Фиса — 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

Арнальди, похоже, стал максимально неудобным соперником для француза. Это была его четвертая подряд победа над талантливым Фисом.

Во втором круге итальянский теннисист остановил еще одного представителя Франции — Александра Мюллера. В данном случае дошло почти до разгрома — 6:4, 6:1, 6:3.

Ранее в этом сезоне Арнальди дошел до полуфинала в Барселоне. На данный момент этого его лучший результат на грунте в 2024-м.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.33, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.32.

Прогноз: в прошлом году Андрей обыграл итальянца на турнире в Вене — 7:5, 6:3. Рискнем предположить, что россиянин и на этот раз обойдется без драмы, но при этом добавим, что Арнальди не самый приятный соперник.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал сетов больше 3,5 за 2.26.