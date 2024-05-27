22:00Севилья — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хави«Севилья» — «Барселона». Онлайн Сборная Чехии Чехия разбила Швецию и вышла в финал, где сыграет со Швейцарией, которая сенсационно прошла Канаду Президент «Зенита» Александр МедведевНовый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»
  • 18:43
    • Швеция победила Канаду и завоевала бронзовые медали
  • 18:38
    • ЦСКА вырвал победу у УНИКСа в первой игре финала плей-офф
  • 17:37
    • Алькарас разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Носкова не оставит шансов британке?

    Дарт — Носкова. Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос», 27 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Линда Носкова
    Прогноз и ставки на Дарт — Носкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Линда Носкова
    Британка Хэрриет Дарт и чешка Линда Носкова встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 16:30 мск. Дарт — Носкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Хэрриэт Дарт

    Если брать во внимание навыки Хэрриет Дарт, то сразу можно сказать, что ни на что серьезное на больших турнирах она претендовать не сможет.

    Но женский теннис тем и хорош, что в нем ничего никогда нельзя предугадать, поэтому британку списывать со счетов уже в первом круге престижных соревнований не стоит.

    Однако последние результаты по сезону совсем неудовлетворительные, поскольку за четыре мктча британка не смогла победить ни в одной встрече.

    Игра против Носковой, которая очень любит грунт и умеет на нем играть, все может завершиться для Дарт предельно быстро.

    Линда Носкова

    На протяжении нескольких лет Носкова так и не могла прейти на качественно новый уровень игры в теннис, но в прошлом году ей этот переход наконец-то удалось совершить.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Чешка просто перестала бояться своих соперниц на корте и теперь для нее совсем не существует авторитетов.

    При всем этом ей ещё нет 20 лет, но в ментальном плане она может дать фору большинству теннисисток взрослого тура.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Линде откровенно повезло, что в первом круге ей досталась Дарт, поскольку с ней она может разобраться даже при плохой игре в первом своем матче в Париже.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Дарт — 7.90, победа Носковой — 1.09.

    Прогноз: Носкова разгромит свою соперницу

    Ставка: Ф2 (-7) за 2.25.

    Альтернативный прогноз: Матч завершится максимально быстро в пользу чешки.

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.42.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Вавринка — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.51
  • Прогноз на матч Лацио — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  5.13
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Байя — Регатас
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Форталеза
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Индепендьенте — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Доден — Дэй
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дарт — Носкова. Британка Хэрриет Дарт и чешка Линда Носкова встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Дарт — Носкова с коэффициентом 2.25.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры