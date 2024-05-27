Хэрриэт Дарт
Если брать во внимание навыки Хэрриет Дарт, то сразу можно сказать, что ни на что серьезное на больших турнирах она претендовать не сможет.
Но женский теннис тем и хорош, что в нем ничего никогда нельзя предугадать, поэтому британку списывать со счетов уже в первом круге престижных соревнований не стоит.
Однако последние результаты по сезону совсем неудовлетворительные, поскольку за четыре мктча британка не смогла победить ни в одной встрече.
Игра против Носковой, которая очень любит грунт и умеет на нем играть, все может завершиться для Дарт предельно быстро.
Линда Носкова
На протяжении нескольких лет Носкова так и не могла прейти на качественно новый уровень игры в теннис, но в прошлом году ей этот переход наконец-то удалось совершить.
Чешка просто перестала бояться своих соперниц на корте и теперь для нее совсем не существует авторитетов.
При всем этом ей ещё нет 20 лет, но в ментальном плане она может дать фору большинству теннисисток взрослого тура.
Линде откровенно повезло, что в первом круге ей досталась Дарт, поскольку с ней она может разобраться даже при плохой игре в первом своем матче в Париже.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Дарт — 7.90, победа Носковой — 1.09.
Прогноз: Носкова разгромит свою соперницу
- 1.92Зверев — Надаль: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.88Арнальди — Фис: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 1.90Доден — Дэй: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Ставка: Ф2 (-7) за 2.25.
Альтернативный прогноз: Матч завершится максимально быстро в пользу чешки.
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.42.