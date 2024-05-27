Британка Хэрриет Дарт и чешка Линда Носкова встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 16:30 мск. Дарт — Носкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хэрриэт Дарт

Если брать во внимание навыки Хэрриет Дарт, то сразу можно сказать, что ни на что серьезное на больших турнирах она претендовать не сможет.

Но женский теннис тем и хорош, что в нем ничего никогда нельзя предугадать, поэтому британку списывать со счетов уже в первом круге престижных соревнований не стоит.

Однако последние результаты по сезону совсем неудовлетворительные, поскольку за четыре мктча британка не смогла победить ни в одной встрече.

Игра против Носковой, которая очень любит грунт и умеет на нем играть, все может завершиться для Дарт предельно быстро.

Линда Носкова

На протяжении нескольких лет Носкова так и не могла прейти на качественно новый уровень игры в теннис, но в прошлом году ей этот переход наконец-то удалось совершить.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Чешка просто перестала бояться своих соперниц на корте и теперь для нее совсем не существует авторитетов.

При всем этом ей ещё нет 20 лет, но в ментальном плане она может дать фору большинству теннисисток взрослого тура.

Линде откровенно повезло, что в первом круге ей досталась Дарт, поскольку с ней она может разобраться даже при плохой игре в первом своем матче в Париже.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Дарт — 7.90, победа Носковой — 1.09.

Прогноз: Носкова разгромит свою соперницу

Ставка: Ф2 (-7) за 2.25.

Альтернативный прогноз: Матч завершится максимально быстро в пользу чешки.

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.42.