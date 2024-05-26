Станислас Вавринка
Энди Мюррей
Вавринка
Стэн по-прежнему сохраняет очень бодрый настрой, но результаты текущего сезона свидетельствуют лишь о том, что не за горами тот день, когда он объявит о завершении карьеры.
Если что, швейцарцу, который когда-то входил в топ-3, уже 39 лет.
В этом году Вавринка провел 12 матчей, в которых одержал лишь три победы. Правда, здесь стоит отметить, что во всех случаях ему удалось выиграть именно на грунте.
Вавринка прошел первый круг в Буэнос-Айресе, Марракеше и на «челленджере» в Бордо, выиграв у Педро Качина, Альберта Рамоса и Бернабе Сапаты-Миральеса соответственно.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Вавринка проиграла в первом круге австралийцу Алексу Де Минору со счетом 3:6, 0:6. В этом матче было хорошо заметно, что сейчас от него уже нет смысла ждать чудес.
Маррей
Энди в середине мая вернулся в тур после неприятной травмы. На «Мастерсе» в Майами он повредил связки голеностопа.
Почти все были уверены, что британец вернется в июне, когда начнется серия турниров на траве, поэтому его решение не пропускать грунтовую часть стало сюрпризом.
В середине мая Маррей кое-как прошел один раунд на «челленджере» в Бордо. Его первый соперник не смог завершить матч из-за травмы, а во втором круге 37-летний теннисист проиграл Грегуару Барреру со счетом 4:6, 2:6.
На неделе перед «Ролан Гаррос» Маррей уступил немцу Яннику Ханфманну (5:7, 2:6) в первом круге турнира в Женеве.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 1.55, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.46.
Прогноз: Энди сыграет на «Ролан Гаррос» впервые за четыре года. Так совпало, что в 2020-м он уступил на старте турнира Вавринке — 1:6, 3:6, 2:6.
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Ну и в целом Маррей лишь однажды обыгрывал швейцарца на грунте — в 2016-м в полуфинале французского мэйджоре.
Сейчас, наверное, не слишком уместно вспоминать, что было раньше, когда Энди и Стэн входили в элиту мирового тенниса, но мы все-таки считаем, что Вавринка снова обыграет Маррея, который пока далек от своей лучшей формы из-за недавней травмы.
Рекомендуемая ставка: победа Вавринки с форой по сетам (-1,5) за 2.04.