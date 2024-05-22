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    Эмбер снова проиграет Кепферу?

    Эмбер — Кепфер. Ставка (к. 1.91) и прогноз на турнир в Лионе 22 мая 2024 года

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    Юго Эмбер
    Француз Юго Эмбер сыграет против немца Доминика Кепфера во втором круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 22 мая, начало — в 13:30 мск. Эмбер — Кепфер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лион. Мужчины 22 Мая 2024 года

    Уго Умбер

  • Франция
    •  Уго Умбер 13:30 Доминик Кёпфер

    Доминик Кёпфер

  • Германия
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    Эмбер

    Юго начал грунтовый сезон с выхода в четвертьфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло, но после этого слегка забуксовал.

    В Барселоне французский теннисист проиграл в первом матче сербу Душану Лайовичу.

    На «Мастерсе» в Мадриде Эмбер после победы над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу.

    На недавнем «тысячнике» в Риме Эмбер не играл. По всей видимости, это связано с травмой или с усталостью, накопившейся после первых месяцев сезона, которые получились для него довольно насыщенными.

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    В феврале Эмбер выиграл турнир в Марселе, а в начале марта взял титул в Дубае, благодаря чему дебютировал в топ-15.

    Кепфер

    Доминик в первом круге с трудом выиграл у испанца Хавьера Барранко Косано — 6:4, 6:7, 6:4.

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    • В первой половине мая немецкий теннисист дошел до третьего раунда в Риме. Прежде чем проиграть Томми Полу, он остановил Андреа Вавассори и Фрэнсиса Тиафо.

    Но перед этим у Кепфера была очень неприятная серия поражений, которая началась еще в конце марта, когда он уступил Даниилу Медведеву в четвертом круге «тысячника» в Майами.

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    В апреле Кепфер не выиграл ни одного матча в Эшториле, Монте-Карло, Мюнхене и Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.60, победу Кепфера букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: в марте Юго неожиданно проиграл немцу в третьем круге «Мастерса» в Майами. Считаем, что в предстоящем матче француз возьмет реванш.

    Недавние матчи показали, что Кепферу тяжеловато играть на грунте на уровне основной сетки ATP.

    Рекомендуемая ставка: победа Эмбера с форой по геймам (-2,5) за 1.91.

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    Эмбер — Кепфер. Француз Юго Эмбер сыграет против немца Доминика Кепфера во втором круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 22 мая, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Эмбер — Кепфер с коэффициентом 1.91.
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