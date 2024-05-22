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    Сможет ли Рахимова прервать победную серию Розателло?

    Розателло — Рахимова. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Рабате 22 мая 2024 года

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    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимов сыграет против итальянки Камиллы Розателло в рамках 1/8 финала WTA Рабат (Марокко). Матч пройдёт 22 мая, начало — в 17:50 мск. Розателло — Рахимова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 22 Мая 2024 года

    Камилла Розателло (Италия)

  • Морокко. Женщины
    •  Камилла Розателло (Италия) 18:15 Камилла Рахимова

    Камилла Рахимова

  • Россия
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    Розателло

    Итальянская теннисистка выдает победную серию, которая состоит из трёх матчей. Перед противостоянием с россиянкой Камилла Розателло на турнире в Марокко добилась побед в матчах против Мартины Кубка из Польши, Далила Спитери из Италии и Юэ Юань из Китая.

    В 1/16 финала турнира в Рабате Розателло смогла переиграть китаянку лишь в третьем сете, отдав сопернице второй отрезок игры (7:6, 1:6, 6:4).

    Перед этим была игра в квалификации, Камилла Розателло оказалась сильнее Кубки, в каждом сете итальянка смогла выиграть по шесть геймов (6:4, 6:7, 6:4). Битва против Спитери прошла при полном подавляющем преимуществе Розателло (6:4, 6:1).

    Все прогнозы на теннис

    Самым сложным для Камиллы получился поединок против Юэ Юань, на грунтовом корте теннисистки провели 2 часа 34 минуты.

    Рахимова

    Россиянка избежала участие в квалификации турнира, получив прямую путёвку в 1/16 финала. Турнир WTA-250 в Рабате должен был стартовать для Камиллы Рахимовой в первом круге. Однако теннисистка из России вышла во второй круг на отказе Таунсенд.

    Соперницы сыграли лишь три гейма в первом сете, на этой стадии матча 59-я ракетка мира Тэйлор Таунсенд решила сняться с турнира.

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    • Игра между Рахимовой и Таунсенд продлилась всего 19 минут. За это врема россиянка успела выполнить два эйса и реализовала один из двух брейк-поинтов.

    В рейтинге WTA Камилла Рахимова выпала из топ-100.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Розателло в этом матче можно поставить за 3.19, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: Несмотря на то, что итальянка Камилла Розателло демонстрирует яркий теннис, одержа три победы в последних трёх матчей, мы всё-таки считаем, что Рахимовой удастся остановить соперницу. Россиянка и по рейтингу WTA и классом выше.

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    Рекомендуемая ставка: Фора Рахимовой (-4.5) с коэффициентом 1.94.

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    Розателло — Рахимова. Россиянка Камилла Рахимов сыграет против итальянки Камиллы Розателло в рамках 1/8 финала WTA Рабат (Марокко). Матч пройдёт 22 мая, начало — в 17:50 мск. / Ставка и прогноз на матч Розателло — Рахимова с коэффициентом 1.94.
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