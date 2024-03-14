Итальянец Янник Синнер сыграет против чеха Иржи Легечки в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 21:00 мск. Легечка — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Легечка

Иржи впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира такого уровня. И сразу надо сказать, что в Индиан-Уэллс он демонстрирует, наверное, лучший теннис в своей карьере.

В четвертом круге чех одержал уверенную победу наж Стефаносом Циципасом — 6:2, 6:4. Грек, который тоже находится в оптимальной форме, вообще не понял, что произошло.

Почти то же самое было в матче с Андреем Рублевым — 6:4, 6:4. У россиянина и вовсе не было ни одного брейк-пойнта.

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Легечка переиграл двух топовых соперников, прежде всего, благодаря очень уверенным действиям на своей подаче. Сложно сказать, сможет ли он провести на таком же уровне третий матч подряд, но если да, тогда у Синнера точно будут проблемы.

Синнер

Янник тем временем пока не отдал ни сета на текущем турнире, но это вряд ли стало для кого-то сюрпризом.

Итальянец еще ни разу не проигрывал в этом сезоне. Победная серия составляет уже 15 матчей, а с учетом выставочного турнира в Коойонге — 17.

В четвертом круге Синнер одержал победу над Беном Шелтоном — 7:6, 6:1. Американец здорово играл в первом сете, но во втором сразу отдал гейм на подаче, и после этого всё стало ясно.

В предыдущих матчах Синнер выиграл у австралийца Танаси Коккинакиса и немца Яна-Леннарда Штруффа.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 5.95, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.13.

Прогноз: на данном этапе этот матч, скорее всего, будем самым сложным для Янника, но мы все равно склоняемся к тому, что фаворит выйдет в следующий раунд. Синнер сейчас значительно сильнее Рублева и Циципаса, которым Легечка не отдал ни сета.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.