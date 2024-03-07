Француз Гаэль Монфис сыграет против австралийца Макса Перселла в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 7 марта, начало — в 22:00 мск. Монфис — Перселл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Монфис

Гаэль на прошлой неделе неудачным выступил в Дубае, не сумев пройти даже первый раунд. Правда, проиграл он будущему чемпиону — Юго Эмберу (6:4, 3:6, 3:6).

Но при этом нет сомнений, что француз сейчас в оптимальной форме. Две недели назад он дошел до полуфинала в Дохе, благодаря чему приблизился к топ-50.

На турнире в Катаре Монфис выиграл у Ботика ван де Зандшульпа, Чжичжэня Чжана и Эмбера (6:2, 6:4), после чего уступил Якубу Меньшику.

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Несмотря на возраст, 37-летний Монфис продолжает демонстрировать очень привлекательный, зрелищный теннис, и с мотивацией пока что все в порядке.

Перселл

Макс в прошлом году после летних турниров в Северной Америке дебютировал в топ-50, но с тех пор он ни разу не выигрывал даже два матча подряд и не так давно опустился в рейтинге на 71-е место.

На недавнем турнире в Акапулько австралиец проиграл в первом раунде Фрэнсису Тиафо. Американец забрал третий сет со счетом 6:0.

В Лос-Кабосе Перселл начал с победы над Маттео Арнальди, но после этого проиграл Нуну Боржешу (3:6, 3:6).

На Открытом чемпионате Австралии 25-летний Перселл проиграл норвежцу Касперу Рууду на тай-брейке пятого сета.

В общем, чего-то сверхъестественного Макс не показывает, но и недооценивать его нельзя ни в коем случае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.31, победу Перселла букмекеры предлагают за 3.46.

Прогноз: летом-2021-го Гаэль проиграл Максу на травяном турнире в Истбурне. Скорее всего, на этот раз француз выиграет, но вряд ли кто-то удивится, если ему понадобится третий сет.

Рекомендуемая ставка: победа Монфиса + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.