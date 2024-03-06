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    Сафиуллин проиграет шестой матч подряд?

    Сафиуллин — Эванс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Эванс
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против британца Дэна Эванса в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:00 мск. Сафиуллин — Эванс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Сафиуллин

    Роман провалил несколько недавних турниров, и есть подозрение, что сейчас он явно не в лучшем психологическом состоянии.

    Дело в том, что серия поражений составляет уже пять матчей, а началась она еще в начале января, когда российский теннисист уступил Хольгеру Руне в полуфинале турнира в Брисбене. В

    Вряд ли кто-то мог предположить, что следующие полтора месяца получатся такими неудачными.

    На прошлой неделе Сафиуллин уступил греку Стефаносу Циципасу в Акапулько, а перед этим было неприятное поражение от британца Дэна Эванса в Лос-Кабосе.

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    На турнире в Роттердаме на пути Сафиуллина снова оказался Руне (4:6, 6:2, 1:6). В Мельбурне Роман проиграл нидерландцу Таллону Грикспору, несмотря на то, что вел 2-0 по сетам.

    Эванс

    Дэн тоже не лучшим образом провел два предыдущих месяца, по итогам которых опустился в рейтинге на 45-е место.

    В этом году британский теннисист до сих пор выиграл лишь два матча. В одном из них, как уже упоминалось выше, он остановил Сафиуллина (6:2, 6:4) в Лос-Кабосе. Сразу после этого было поражение от Танаси Коккинакиса.

    В начале января Эванс на турнире в Аделаиде обыграл Ринки Хиджикату, после чего уступил Александру Бублику.

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    На Australian Open, в Делрэй-Бич и в Акапулько 33-летний Эванс не прошел даже первый круг.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.72, победу Эванса букмекеры предлагают за 2.13.

    Прогноз: остается только надеяться, что Романа не беспокоит какая-нибудь травма. Как известно, у него долгое время были проблемы с плечом, из-за которых он смог дебютировать в топ-50 только после 25 лет. Если в этом плане всё в порядке, то вполне вероятно, что Сафиуллин наконец-то прервет серию поражений.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Эванс с коэффициентом 1.92. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин проиграет шестой матч подряд?
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