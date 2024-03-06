Сафиуллин
Роман провалил несколько недавних турниров, и есть подозрение, что сейчас он явно не в лучшем психологическом состоянии.
Дело в том, что серия поражений составляет уже пять матчей, а началась она еще в начале января, когда российский теннисист уступил Хольгеру Руне в полуфинале турнира в Брисбене. В
Вряд ли кто-то мог предположить, что следующие полтора месяца получатся такими неудачными.
На прошлой неделе Сафиуллин уступил греку Стефаносу Циципасу в Акапулько, а перед этим было неприятное поражение от британца Дэна Эванса в Лос-Кабосе.
На турнире в Роттердаме на пути Сафиуллина снова оказался Руне (4:6, 6:2, 1:6). В Мельбурне Роман проиграл нидерландцу Таллону Грикспору, несмотря на то, что вел 2-0 по сетам.
Эванс
Дэн тоже не лучшим образом провел два предыдущих месяца, по итогам которых опустился в рейтинге на 45-е место.
В этом году британский теннисист до сих пор выиграл лишь два матча. В одном из них, как уже упоминалось выше, он остановил Сафиуллина (6:2, 6:4) в Лос-Кабосе. Сразу после этого было поражение от Танаси Коккинакиса.
В начале января Эванс на турнире в Аделаиде обыграл Ринки Хиджикату, после чего уступил Александру Бублику.
На Australian Open, в Делрэй-Бич и в Акапулько 33-летний Эванс не прошел даже первый круг.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.72, победу Эванса букмекеры предлагают за 2.13.
Прогноз: остается только надеяться, что Романа не беспокоит какая-нибудь травма. Как известно, у него долгое время были проблемы с плечом, из-за которых он смог дебютировать в топ-50 только после 25 лет. Если в этом плане всё в порядке, то вполне вероятно, что Сафиуллин наконец-то прервет серию поражений.
Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по геймам (-1,5) за 1.92.