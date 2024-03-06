Раонич
Милош, как и Рафа заявился на турнир в Индиан-Уэллс по защищенному рейтингу, потому что в текущем он находится за пределами топ-200.
Но канадца вряд ли расстраивает ситуация с рейтингом, он никогда не скрывал, что вернулся поиграть на любимых турнирах, то есть в свое удовольствие. И надо признать, что порой получается очень даже неплохо.
В середине февраля Раонич выиграл два матча в Роттердаме и впервые с 2020-го дошел до четвертьфинала ATP.
Бывшая третья ракетка сначала одержал победу над Йеспером де Йонгом, а в следующем раунде уверенно переиграл Александра Бублика.
Потом был матч с Янником Синнером, в котором Раонич сначала не реализовал два сетбола в первой партии, а потом неудачно провел тай-брейке и во втором сете после двух геймов снялся. Но итальянец лично убедился, что Милош по-прежнему опасен из-за своей подачи.
Надаль
Рафа в конце прошлой недели провел в Лас-Вегасе выставочный матч против Карлоса Алькараса.
Два испанца устроили очень бодрую встречу, которая завершилась победой Алькараса — 3:6, 6:4, 14-12.
Но на счет здесь, конечно, не стоит обращать внимание, Надаль и его молодой соотечественник постарались, прежде всего, порадовать зрителей яркой игрой, и у них это получилось.
Для Надаля это вторая попытка вернуться в тур, первая была в начале января, когда он дошел до четвертьфинала в Брисбене, но при этом получил очередное мышечное повреждение, которое, к счастью, оказалось не очень серьезным.
Сложно сказать, чего ждать от Рафы на этой неделе, но легко точно не будет. Для первого раунда ему достался очень неприятный соперник.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Раонича в этом матче можно поставить за 2.73, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: когда-то они регулярно играли друг с другом, и Милош, в отличие от испанца, вряд ли любит вспоминать их предыдущие матчи. Рафа выиграл 10 из 12 матчей против канадца, но сейчас на этом нет смысла делать акцент.
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Более того, мы считаем, что Раонич обыграет грунтового короля. С его подачей даже Синнер не мог справиться.
Рекомендуемая ставка: победа Раонича за 2.73.