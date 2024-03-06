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    Надаль проиграет Раоничу?

    Раонич — Надаль. Ставка (к. 2.73) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Раонич — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против канадца Милоша Раонича в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:00 мск. Раонич — Надаль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Раонич

    Милош, как и Рафа заявился на турнир в Индиан-Уэллс по защищенному рейтингу, потому что в текущем он находится за пределами топ-200.

    Но канадца вряд ли расстраивает ситуация с рейтингом, он никогда не скрывал, что вернулся поиграть на любимых турнирах, то есть в свое удовольствие. И надо признать, что порой получается очень даже неплохо.

    В середине февраля Раонич выиграл два матча в Роттердаме и впервые с 2020-го дошел до четвертьфинала ATP.

    Бывшая третья ракетка сначала одержал победу над Йеспером де Йонгом, а в следующем раунде уверенно переиграл Александра Бублика.

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    Потом был матч с Янником Синнером, в котором Раонич сначала не реализовал два сетбола в первой партии, а потом неудачно провел тай-брейке и во втором сете после двух геймов снялся. Но итальянец лично убедился, что Милош по-прежнему опасен из-за своей подачи.

    Надаль

    Рафа в конце прошлой недели провел в Лас-Вегасе выставочный матч против Карлоса Алькараса.

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    • Два испанца устроили очень бодрую встречу, которая завершилась победой Алькараса — 3:6, 6:4, 14-12.

    Но на счет здесь, конечно, не стоит обращать внимание, Надаль и его молодой соотечественник постарались, прежде всего, порадовать зрителей яркой игрой, и у них это получилось.

    Для Надаля это вторая попытка вернуться в тур, первая была в начале января, когда он дошел до четвертьфинала в Брисбене, но при этом получил очередное мышечное повреждение, которое, к счастью, оказалось не очень серьезным.

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    Сложно сказать, чего ждать от Рафы на этой неделе, но легко точно не будет. Для первого раунда ему достался очень неприятный соперник.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Раонича в этом матче можно поставить за 2.73, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: когда-то они регулярно играли друг с другом, и Милош, в отличие от испанца, вряд ли любит вспоминать их предыдущие матчи. Рафа выиграл 10 из 12 матчей против канадца, но сейчас на этом нет смысла делать акцент.

    Более того, мы считаем, что Раонич обыграет грунтового короля. С его подачей даже Синнер не мог справиться.

    Рекомендуемая ставка: победа Раонича за 2.73.

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    Ставка и прогноз на матч Раонич — Надаль с коэффициентом 2.73. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на теннис. Надаль проиграет Раоничу?
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