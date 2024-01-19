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    Синнер снова выиграет с разгромным счетом?

    Синнер — Баэс. Ставка (к. 2.13) и прогноз на Australian Open 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Баэс
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 04:00 мск. Синнер — Баэс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Синнер

    Янник пока что единственный среди главных фаворитов турнира, кто абсолютно спокойно прошел первые раунды.

    Во втором круге четвертая ракетка мира разгромил нидерландца Йеспера де Йонга — 6:2, 6:2, 6:2. Итальянец отдал сопернику на своей подаче лишь 10 очков.

    Перед этим Синнер остановил Ботика ван де Зандшульпа — 6:4, 7:5, 6:3. Здесь было чуть больше сопротивления, но в целом — тоже без интриги.

    Сейчас уже можно сделать вывод, что Янник отлично подготовился к австралийскому мэйджору. Его лучшим результатом в Мельбурне пока что остается выход в четвертьфинал в 2022 году.

    Баэс

    Себастьян тем временем впервые выиграл на австралийском мэйджоре больше одного матча.

    В этом году аргентинец попал в число сеяных, благодаря чему избежал встречи с топовыми игроками в первых раундах.

    На старте турнира 29-я ракетка мира остановил Джеффри Джона Вольфа. Американец снялся в четвертом сете при счете 3:0 в пользу соперника.

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    В следующем матче Баэс одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 7:5, 2:6, 6:2, 6:4.

    В начале января Себастьян не выиграл ни одного матча в Брисбене и Аделаиде. Но также стоит отметить, что в прошлом году он взял титул в Уинстон-Сейлеме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что Синнер обыграет аргентинца с разгромным счетом. На Баэса в этом матче можно поставить за 17.25.

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    Осенью Баэс взял у итальянца сет на «Мастерсе» в Шанхае. Но сейчас Янник, скорее всего, ничего не отдаст сопернику, который, как правило, не очень удачно выступает на харде. Его успехи на этом покрытии — всего лишь приятные исключения.

    Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-9,5) за 2.13.

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    Синнер — Баэс: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на теннис. Синнер снова выиграет с разгромным счетом?
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