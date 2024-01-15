Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против австрийца Доминика Тима в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 января в Мельбурне, начало — в 12:30 мск. Оже-Альяссим — Тим: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Оже-Альяссим

Феликс ужасно провел прошлый сезон, по итогам которого выпал даже из топ-20.

Единственным приятным исключением стал разве что небольшой осенний отрезок. В конце октября канадец защитил титул в Базеле.

А на всех остальных турнирах Оже-Альяссим просто разочаровал. Сам он утверждает, что столь внушительный спад связан с травмой, но проблема, кажется, была не только в ней.

С марта по октябрь 2023-го Феликс ни разу не выигрывал два матча подряд. Даже удивительно, что относительно не так давно этот парень был в топ-10.

Также стоит отметить, что в трех предыдущих сезонах Феликс выигрывал на австралийском мэйджоре не менее трех матчей.

Тим

Доминику все-таки не пришлось участвовать в квалификации, но при этом в основную сетку он попал только после того, как с турнира снялся Рейлли Опелка.

Есть подозрение, что в отборе у австрийца, скорее всего, возникли бы проблемы, причем серьезные.

Качество тенниса Тима в недавних матчах откровенно разочаровало. В Брисбене он с трудом обыграл в квалификации соперников из второй и третьей сотни рейтинга, после чего с треском проиграл Рафе Надалю (5:7, 1:6). Для грунтового короля это был первый матч после травмы.

Все прогнозы на Australian Open

На неделе перед Australian Open чемпион US Open-2020 провел два матча на выставочном турнире в Коойонге — проиграл Энди Маррею и одержал победу над Франсиско Серундоло.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.47, победу Тима букмекеры предлагают за 2.69.

Феликс в новом сезоне провел только один матч, в котором уступил Даниэлю Альтмайеру (6:7, 5:7) в новозеландском Окленде. После этого нет абсолютно никакой уверенности в том, что канадец справится с Тимом.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 40,5 за 1.92.