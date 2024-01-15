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    Оже-Альяссим воспользуется проблемами Тима?

    Оже-Альяссим — Тим. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Тим
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    Доминик Тим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против австрийца Доминика Тима в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 января в Мельбурне, начало — в 12:30 мск. Оже-Альяссим — Тим: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 15 Января 2024 года

    Оже-Альяссим

    Феликс ужасно провел прошлый сезон, по итогам которого выпал даже из топ-20.

    Единственным приятным исключением стал разве что небольшой осенний отрезок. В конце октября канадец защитил титул в Базеле.

    А на всех остальных турнирах Оже-Альяссим просто разочаровал. Сам он утверждает, что столь внушительный спад связан с травмой, но проблема, кажется, была не только в ней.

    С марта по октябрь 2023-го Феликс ни разу не выигрывал два матча подряд. Даже удивительно, что относительно не так давно этот парень был в топ-10.

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    • Также стоит отметить, что в трех предыдущих сезонах Феликс выигрывал на австралийском мэйджоре не менее трех матчей.

    Тим

    Доминику все-таки не пришлось участвовать в квалификации, но при этом в основную сетку он попал только после того, как с турнира снялся Рейлли Опелка.

    Есть подозрение, что в отборе у австрийца, скорее всего, возникли бы проблемы, причем серьезные.

    Качество тенниса Тима в недавних матчах откровенно разочаровало. В Брисбене он с трудом обыграл в квалификации соперников из второй и третьей сотни рейтинга, после чего с треском проиграл Рафе Надалю (5:7, 1:6). Для грунтового короля это был первый матч после травмы.

    Все прогнозы на Australian Open

    На неделе перед Australian Open чемпион US Open-2020 провел два матча на выставочном турнире в Коойонге — проиграл Энди Маррею и одержал победу над Франсиско Серундоло.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.47, победу Тима букмекеры предлагают за 2.69.

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    Феликс в новом сезоне провел только один матч, в котором уступил Даниэлю Альтмайеру (6:7, 5:7) в новозеландском Окленде. После этого нет абсолютно никакой уверенности в том, что канадец справится с Тимом.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

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    Оже-Альяссим — Тим: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим воспользуется проблемами Тима?
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