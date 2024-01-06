Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против датчанина Хольгера Руне в полуфинале турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 6 января, начало — в 08:00 мск. Руне — Сафиуллин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Руне

Хольгер в четвертьфинале одержал победу над Джеймсом Даквортом — 6:2, 7:6.

Это был первый матч на текущем турнире, в котором датчанину хватило двух сетов для выхода в следующий раунд.

На этот раз Руне безупречно отыграл на собственной подаче, не позволив австралийцу взять на приеме хотя бы гейма.

Хольгер действительно находится в оптимальной форме — не только в физическом плане, но в игровом. Работа под руководством легендарного Бориса Беккера начинает приносить плоды.

Сафиуллин

Роман в пятницу выиграл у итальянца Маттео Арнальди — 7:6, 6:2. Как и Руне, он тоже впервые на этой неделе смог завершить матч в двух партиях.

Во втором сета россиянин вел 5:0, игра была полностью под его контролем. Единственным исключением стал разве что седьмой гейм, когда соперник сделал брейк.

Перед этим Сафиуллин одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 6:7, 6:4, 7:6. Здесь он отыграл целую пачку матчболов.

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Ну и также стоит не забывать, что в первом раунде 26-летний Сафиуллин остановил 17-ю ракетку мира Бена Шелтона — 6:3, 6:7, 6:3.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 1.46, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.72.

Скорее всего, россиянин и датчанин устроят эпичную битву, в которой будет и третий сет, как минимум один тай-брейк. В данном случае лучше обойтись без ставок на исход.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.20.