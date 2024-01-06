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    Сможет ли Сафиуллин удивить Руне?

    Руне — Сафиуллин. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир в Брисбене 6 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против датчанина Хольгера Руне в полуфинале турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 6 января, начало — в 08:00 мск. Руне — Сафиуллин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Брисбен. Мужчины 06 Января 2024 года
    Holger Rune
  • Брисбен. Мужчины
    •  Holger Rune 08:00 Роман Сафиуллин (Россия) Роман Сафиуллин (Россия)
  • Брисбен. Мужчины
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    Руне

    Хольгер в четвертьфинале одержал победу над Джеймсом Даквортом — 6:2, 7:6.

    Это был первый матч на текущем турнире, в котором датчанину хватило двух сетов для выхода в следующий раунд.

    На этот раз Руне безупречно отыграл на собственной подаче, не позволив австралийцу взять на приеме хотя бы гейма.

    Хольгер действительно находится в оптимальной форме — не только в физическом плане, но в игровом. Работа под руководством легендарного Бориса Беккера начинает приносить плоды.

    Сафиуллин

    Роман в пятницу выиграл у итальянца Маттео Арнальди — 7:6, 6:2. Как и Руне, он тоже впервые на этой неделе смог завершить матч в двух партиях.

    Во втором сета россиянин вел 5:0, игра была полностью под его контролем. Единственным исключением стал разве что седьмой гейм, когда соперник сделал брейк.

    Перед этим Сафиуллин одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 6:7, 6:4, 7:6. Здесь он отыграл целую пачку матчболов.

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    Ну и также стоит не забывать, что в первом раунде 26-летний Сафиуллин остановил 17-ю ракетку мира Бена Шелтона — 6:3, 6:7, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 1.46, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.72.

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    Скорее всего, россиянин и датчанин устроят эпичную битву, в которой будет и третий сет, как минимум один тай-брейк. В данном случае лучше обойтись без ставок на исход.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.20.

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    Руне — Сафиуллин: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин удивить Руне?
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