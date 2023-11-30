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    Медьедович тоже проиграет Шелбаю?

    Медьедович — Шелбай. Ставка (к. 2.20) и прогноз на молодежный Итоговый турнир ATP 30 ноября 2023 года

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    Абедаллах Шелбай
    Серб Хамад Медьедович сыграет против иорданца Абедаллаха Шелбая в третьем туре группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 30 ноября в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 21:30 мск. Медьедович — Шелбай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Медьедович

    Хамад — один из двух теннисистов, которые еще ни разу не проигрывали на этой неделе.

    В среду серб одержал классную победу над французом Люкой Ван Ашем — 4:2, 2:4, 4:3, 4:1.

    В этом матче Медьедович отыграл шесть из семи брейк-пойнтов и взял на приеме два гейма.

    В первом туре 110-я ракетка мира выиграл у американца Алекса Микельсена на решающем тай-брейке.

    Шелбай

    Вопреки ожиданиям, Абедаллаху все-таки удалось вмешаться в борьбу за выход в полуфинал.

    Во втором туре представитель Иордании выиграл у Микельсена — 4:2, 1:4, 4:0, 4:0.

    Для американца теннис Шелбая, похоже, стал откровением. Хотя он наверняка тоже слышал мнение Рафаэля Надаля об Абедаллахе. Испанец считает, что у теннисиста с Ближнего Востока большое будущее.

    Все прогнозы на теннис

    Шелбай — самый низкорейтинговый игрок на молодежном итоговом турнире, но, как показала встреча с Микельсеном, на это вряд ли стоит обращать внимание.

    Правила турнира

    Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

    матч состоит из 5 сетов;

    сет играется до 4 победных геймов;

    тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

    нет игры больше-меньше;

    если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

    Прогноз и ставка

    На Медьедовича в этом матче можно поставить за 1.37, победу Шелбая букмекеры предлагают за 3.10.

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    В отличие от Микельсена, Хамад вряд ли станет дарить иорданцу очки на собственной подаче. Шелбай действительно талантлив, но здесь ему будет тяжело.

    Ставка — победа Медьедовича + тотал больше 20,5 за 2.20.

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    Медьедович — Шелбай: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на теннис. Медьедович тоже проиграет Шелбаю?
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