Серб Хамад Медьедович сыграет против иорданца Абедаллаха Шелбая в третьем туре группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 30 ноября в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 21:30 мск. Медьедович — Шелбай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Медьедович

Хамад — один из двух теннисистов, которые еще ни разу не проигрывали на этой неделе.

В среду серб одержал классную победу над французом Люкой Ван Ашем — 4:2, 2:4, 4:3, 4:1.

В этом матче Медьедович отыграл шесть из семи брейк-пойнтов и взял на приеме два гейма.

В первом туре 110-я ракетка мира выиграл у американца Алекса Микельсена на решающем тай-брейке.

Шелбай

Вопреки ожиданиям, Абедаллаху все-таки удалось вмешаться в борьбу за выход в полуфинал.

Во втором туре представитель Иордании выиграл у Микельсена — 4:2, 1:4, 4:0, 4:0.

Для американца теннис Шелбая, похоже, стал откровением. Хотя он наверняка тоже слышал мнение Рафаэля Надаля об Абедаллахе. Испанец считает, что у теннисиста с Ближнего Востока большое будущее.

Все прогнозы на теннис

Шелбай — самый низкорейтинговый игрок на молодежном итоговом турнире, но, как показала встреча с Микельсеном, на это вряд ли стоит обращать внимание.

Правила турнира

Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

матч состоит из 5 сетов;

сет играется до 4 победных геймов;

тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

нет игры больше-меньше;

если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

Прогноз и ставка

На Медьедовича в этом матче можно поставить за 1.37, победу Шелбая букмекеры предлагают за 3.10.

В отличие от Микельсена, Хамад вряд ли станет дарить иорданцу очки на собственной подаче. Шелбай действительно талантлив, но здесь ему будет тяжело.

Ставка — победа Медьедовича + тотал больше 20,5 за 2.20.