Медьедович
Хамад — один из двух теннисистов, которые еще ни разу не проигрывали на этой неделе.
В среду серб одержал классную победу над французом Люкой Ван Ашем — 4:2, 2:4, 4:3, 4:1.
В этом матче Медьедович отыграл шесть из семи брейк-пойнтов и взял на приеме два гейма.
В первом туре 110-я ракетка мира выиграл у американца Алекса Микельсена на решающем тай-брейке.
Шелбай
Вопреки ожиданиям, Абедаллаху все-таки удалось вмешаться в борьбу за выход в полуфинал.
Во втором туре представитель Иордании выиграл у Микельсена — 4:2, 1:4, 4:0, 4:0.
Для американца теннис Шелбая, похоже, стал откровением. Хотя он наверняка тоже слышал мнение Рафаэля Надаля об Абедаллахе. Испанец считает, что у теннисиста с Ближнего Востока большое будущее.
Шелбай — самый низкорейтинговый игрок на молодежном итоговом турнире, но, как показала встреча с Микельсеном, на это вряд ли стоит обращать внимание.
Правила турнира
Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:
матч состоит из 5 сетов;
сет играется до 4 победных геймов;
тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;
нет игры больше-меньше;
если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.
Прогноз и ставка
На Медьедовича в этом матче можно поставить за 1.37, победу Шелбая букмекеры предлагают за 3.10.
В отличие от Микельсена, Хамад вряд ли станет дарить иорданцу очки на собственной подаче. Шелбай действительно талантлив, но здесь ему будет тяжело.
Ставка — победа Медьедовича + тотал больше 20,5 за 2.20.