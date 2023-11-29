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    Ван Ашу и Медьедовичу понадобится пятый сет?

    Ван Аш — Медьедович. Ставка (к. 1.99) и прогноз на молодежный Итоговый турнир 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ван Аш — Медьедович
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    Люка Ван Аш
    Француз Люка Ван Аш сыграет против серба Хамада Медьедовича во втором туре группового этапа молодежного Итогогово турнира ATP. Матч пройдет 29 ноября в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 21:30 мск. Ван Аш — Медьедович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Ван Аш

    Люка в первом туре одержал победу над иорданцем Абедаллахом Шелбаем — 4:3, 3:4, 4:1, 4:1.

    Француз с трудом справлялся в первых двух партиях, после чего стало значительно легче. Сопернику, похоже, не хватило энергии на всю игру.

    Также стоит отметить, что Ван Аш отыграл 15 и 17 брейк-пойнтов, в том числе 4 из 5 в четвертом сете.

    В заключительной партии Люка сразу потерял подачу, но в итоге сделал камбэк, взяв четыре гейма подряд.

    Медьедович

    Хамад начал турнир с тяжелейшей победы над Алексом Микельсеном — 4:2, 4:3, 3:4, 3:4, 4:3.

    Серб добился успеха, прежде всего, благодаря качественной игре на подаче. Например, на первом мяче он забрал 89 процентов очков.

    За весь матч у американца было лишь три брейк-пойнта, тогда как у Медьедовича — 11.

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    В пятой партии до тай-брейка Хамад отдал сопернику на собственной подаче лишь пять очков.

    Правила турнира

    Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

    матч состоит из 5 сетов;

    сет играется до 4 победных геймов;

    тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

    нет игры больше-меньше;

    если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

    Прогноз и ставка

    На Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.66, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 2.23.

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    Вполне вероятно, что это будет самый напряженный и затяжной матч второго тура. Сербу и французу точно понадобится как минимум один дополнительный сет.

    Ставка — тотал геймов больше 24,5 за 1.99.

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    Ван Аш — Медьедович: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на теннис. Ван Ашу и Медьедовичу понадобится пятый сет?
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