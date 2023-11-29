Ван Аш
Люка в первом туре одержал победу над иорданцем Абедаллахом Шелбаем — 4:3, 3:4, 4:1, 4:1.
Француз с трудом справлялся в первых двух партиях, после чего стало значительно легче. Сопернику, похоже, не хватило энергии на всю игру.
Также стоит отметить, что Ван Аш отыграл 15 и 17 брейк-пойнтов, в том числе 4 из 5 в четвертом сете.
В заключительной партии Люка сразу потерял подачу, но в итоге сделал камбэк, взяв четыре гейма подряд.
Медьедович
Хамад начал турнир с тяжелейшей победы над Алексом Микельсеном — 4:2, 4:3, 3:4, 3:4, 4:3.
Серб добился успеха, прежде всего, благодаря качественной игре на подаче. Например, на первом мяче он забрал 89 процентов очков.
За весь матч у американца было лишь три брейк-пойнта, тогда как у Медьедовича — 11.
В пятой партии до тай-брейка Хамад отдал сопернику на собственной подаче лишь пять очков.
Правила турнира
Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:
матч состоит из 5 сетов;
сет играется до 4 победных геймов;
тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;
нет игры больше-меньше;
если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.
Прогноз и ставка
На Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.66, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 2.23.
Вполне вероятно, что это будет самый напряженный и затяжной матч второго тура. Сербу и французу точно понадобится как минимум один дополнительный сет.
Ставка — тотал геймов больше 24,5 за 1.99.