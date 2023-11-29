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    Андреева обыграет еще одну швейцарку?

    Наэф — Андреева. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Андорре 29 ноября 2023 года

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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против швейцарки Селин Наэф во втором круге турнира в Андорре. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 15:00 мск. Наэф — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Наэф

    Селин начала неделю с волевой победы над Кристиной Букшей — 4:6, 6:3, 6:4.

    В решающем сете 18-летняя теннисистка уступала с брейком, но все-таки нашла в себе силы на камбэк. Ключевым моментом стали ошибки соперницы, которая ужасно провела геймы на собственной подаче.

    Наэф выиграла первый матч после серии из четырех поражений. Ранее в этом месяце она проиграла два матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг, уступив Линде Носковой и Даниэль Колинс.

    В октябре швейцарка дважды проиграла румынке Жаклин Кристиан — сначала в Руане, а потом в Клуж-Напоке.

    Зато в сентябре Наэф стала победительницей турнира ITF во французском Ле Нёбуре.

    Андреева

    Эрика в первом круге обыграла швейцарку Сюзан Бандекки — 6:3, 6:4.

    Несмотря на счет, уверенной эту победу сложно назвать. Во второй партии россиянка уступала 0:4, но умудрилась взять шесть геймов подряд и завершить матч в свою пользу.

    С учетом того, что швейцарка находится в четвертой сотне рейтинга, можно предположить, что дальше у Андреевой, скорее всего, будут проблемы.

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    Но на самом деле, от 19-летней теннисистки можно ожидать чего угодно. Например, в середине октября она дошла до финала на турнире в Руане, на котором собрался довольно солидный состав участниц.

    Прогноз и ставка

    На Наэф в этом матче можно поставить за 1.94, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.85.

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    Вряд ли Эрика остановит талантливую швейцарку. С таким количеством ошибок на подаче, как в игре против Бандекки, будет сложно на что-то рассчитывать.

    Ставка — победа Наэф за 1.94.

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    Наэф — Андреева: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на теннис. Андреева обыграет еще одну швейцарку?
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