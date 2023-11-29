Россиянка Эрика Андреева сыграет против швейцарки Селин Наэф во втором круге турнира в Андорре. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 15:00 мск. Наэф — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Наэф

Селин начала неделю с волевой победы над Кристиной Букшей — 4:6, 6:3, 6:4.

В решающем сете 18-летняя теннисистка уступала с брейком, но все-таки нашла в себе силы на камбэк. Ключевым моментом стали ошибки соперницы, которая ужасно провела геймы на собственной подаче.

Наэф выиграла первый матч после серии из четырех поражений. Ранее в этом месяце она проиграла два матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг, уступив Линде Носковой и Даниэль Колинс.

В октябре швейцарка дважды проиграла румынке Жаклин Кристиан — сначала в Руане, а потом в Клуж-Напоке.

Зато в сентябре Наэф стала победительницей турнира ITF во французском Ле Нёбуре.

Андреева

Эрика в первом круге обыграла швейцарку Сюзан Бандекки — 6:3, 6:4.

Несмотря на счет, уверенной эту победу сложно назвать. Во второй партии россиянка уступала 0:4, но умудрилась взять шесть геймов подряд и завершить матч в свою пользу.

С учетом того, что швейцарка находится в четвертой сотне рейтинга, можно предположить, что дальше у Андреевой, скорее всего, будут проблемы.

Все прогнозы на теннис

Но на самом деле, от 19-летней теннисистки можно ожидать чего угодно. Например, в середине октября она дошла до финала на турнире в Руане, на котором собрался довольно солидный состав участниц.

Прогноз и ставка

На Наэф в этом матче можно поставить за 1.94, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.85.

Вряд ли Эрика остановит талантливую швейцарку. С таким количеством ошибок на подаче, как в игре против Бандекки, будет сложно на что-то рассчитывать.

Ставка — победа Наэф за 1.94.