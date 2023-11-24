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    Уставшая Томлянович проиграет 200-й ракетке мира?

    Булгару — Томлянович. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир во Флорианополисе 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Булгару — Томлянович
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    Айла Томлянович
    Австралийка Айла Томлянович сыграет против румынки Мирьям Булгару в четвертьфинале турнира во Флорианополисе (Бразилия). Матч пройдет 24 ноября, начало — в 21:00 мск. Булгару — Томлянович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Булгару

    Мирьям уже не первый раз в этом сезоне выиграла на грунтовом турнире не менее двух матчей.

    На этой неделе румынка начала с волевой победы над бразильянкой Лаурой Пигосси — 6:7, 7:6, 6:0.

    В следующем матче 25-летняя Булгару выиграла у Соланы Сьерры. Встречу с аргентинкой она тоже начала не лучшим образом, но в итоге совершила камбэк — 1:6, 6:2, 6:3.

    В этом году Булгару выиграла 36 из 53 матчей на грунте. На трех турнирах она дошла до финала.

    Томлянович

    Айла впервые после травмы выиграла два матча подряд. Но неделя для нее началась тяжело.

    Во втором круге австралийская теннисистка с трудом дожала в третьем сете Ипек Оз — 5:7, 7:6, 7:5.

    В решающей партии теннисистка из Турции даже вела с брейком, но Томлянович все-таки нашла в себе силы.

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    В первом матче бывшая 32-я ракетка мира одержала волевую победу над француженкой Фионой Ферро — 6:7, 7:5, 6:3.

    Томлянович провела на корте в общей сложности уже чуть больше шести часов. Для двух матчей это чересчур много.

    Прогноз и ставка

    На Булгару в этом матче можно поставить за 3.48, победу Томлянович букмекеры предлагают за 1.28.

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    Есть подозрение, что Айле может банально не хватить «топлива» после двух изнурительных матчей.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 19,5 за 1.82.

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    Булгару — Томлянович: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на теннис. Уставшая Томлянович проиграет 200-й ракетке мира?
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