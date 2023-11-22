Россиянка Диана Шнайдер сыграет против француженки Кароль Монне во втором круге турнира в Флорианополисе. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 18:00 мск. Монне — Шнайдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монне

Кароль в первом раунде одержала уверенную победу над бразильянкой Каролиной Алвес — 6:1, 6:2. Изначально предполагалось, что матч будет не таким простым.

Француженка прервала серию из трех поражений. Ранее в этом месяце она не выиграла ни одного матча в Чарльстоне и Колине.

После турнира в Барранкилье, который состоялся три месяца назад, Монне еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

Также стоит отметить, что 21-летняя теннисистка, занимающая 181-е место в рейтинге WTA, выиграла лишь два из восьми предыдущих матчей на грунте.

Шнайдер

Диана тем временем тоже легко выиграла первый матч на этой неделе, разгромив Джейми Лёб.

Россиянка отдала американской теннисистке лишь два гейма — 2:6, 0:6.

На прошлой неделе Шнайдер проиграла венгерке Панне Удварди в первом круге на турнире в Колине (Чили). Но это неудача, по всей видимости, связана со сменой покрытия. Все-таки до этого 19-летняя теннисистка не играла на грунте больше трех месяцев.

Все прогнозы на теннис

Хотя на грунте Диана чувствует себя вполне комфортно. Например, в прошлом году она выиграла на нем 46 из 57 матчей.

Прогноз и ставка

На Монне в этом матче можно поставить за 5.65, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.13.

В прошлом году Диана проиграла Кароль на харде в Дубае, но при этом уверенно разобралась с ней на грунте.

Вполне вероятно, что в предстоящем матче россиянка выиграт с разгромным счетом?

Ставка — победа Шнайдер + тотал геймов меньше 19,5 за 1.87.