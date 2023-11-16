Итальянец Янник Синнер сыграет против датчанина Хольгера Руне в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 16 ноября в Турине (Италия), начало — в 23:00 мск. Синнер — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Янника пока что можно назвать главным героем турнира. Но при этом даже сейчас существует сценарий, при котором он не выйдет из группы.

Например, если Новак Джокович и Руне выиграют в двух сетах, то датчанин займет первое место в группе, а серб — второе.

Будет, конечно, очень несправедливо, если Синнер после двух шикарных матчей, не попадет в плей-офф. Но в это, если честно, верится с большим трудом.

Во втором туре Янник одержал победу над Джоковичем — 7:5, 6:7, 7:6 (7:2). Тай-брейк решающего сета окончательно подтвердил, что 22-летний итальянец в ближайших сезонах будет одним из главных соперников серба на крупных турнирах.

Руне

Хольгер в прошлом туре получил незапланированный подарок от Стефаноса Циципаса, который не смог доиграть матч из-за травмы.

Более того, грек снялся всего лишь после трех геймов. То есть он, скорее всего, еще до матча понимал, что вряд ли сможет победить, но все равно вышел на корт. Можно не сомневаться, Циципасу еще долго будут припоминать эту историю.

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Руне, безусловно, повезло, потому что вместо эгоиста Стефаноса его соперником мог стать Хуберт Хуркач, который почти всегда в отличной форме.

В отличие от Синнера, 20-летнего датчанина в предстоящем матче устроит только победа.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.31, победу Руне букмекеры предлагают за 3.46.

Янник ранее ни разу не выигрывал у Хольгера. В прошлом году датчанин победил итальянца в Софии а в этом сезоне — в Монте-Карло.

Но способен ли Руне остановить нынешнего Синнера? Вряд ли. Прямо сейчас Янника можно назвать даже главным претендентом на победу в турнире.

Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.92.