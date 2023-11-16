Серб Новак Джокович сыграет против поляка Хуберта Хуркача в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 16 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:30 мск. Джокович — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

В предыдущем матче Новак стал участником пока что главного триллера на этой неделе. Правда, результат его разочаровал.

Первая ракетка мира проиграл Яннису Синнеру — 5:7, 7:6, 6:7. Разборки продолжались больше трех часов.

Одним из ключевых моментов стал 11-й гейм первого сета. Джокович умудрился проиграть подачу с 40:0.

Понятно, что это не тот случай, когда можно было бы сказать, что Ноле переиграли, но решающий тай-брейк он действительно провел заметно хуже своего 22-летнего оппонента.

Джокович не смог продлить победную серию, которая до встречи с Синнером составляла 19 матчей.

Хуркач

Не ждали? Хуберт, получивший на Итоговом турнире статус первого запасного, сыграет вместо получившего травму Стефаноса Циципаса.

Еще перед началом турнира появилась информация, что грек не может играть в полную силу из-за повреждения, но он настойчиво отрицал это.

В первом матче Циципас проиграл Яннику Синнеру, а во втором провел лишь три гейма против Хольгера Руне.

Что сделал Циципас? Заработал приличную сумму за участие в двух матчах (около 200 тысяч долларов), подарил победу Руне и лишил Хуркача шансов на выход в полуфинал.

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Да, Хуберт не выйдет из группы, даже если обыграет Джоковича со счетом 2-0 по сетам.

В общем, Циципас поступил как настоящий эгоист — ни себя, ни людям. Наверняка он еще до встречи с Руне понимал, что не готов к такому матчу, но все равно вышел.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.15, победу Хуркача букмекеры предлагают за 5.30.

Зря, очень зря недооценивают поляка. Этот парень, в отличие от Циципаса, способен сделать так, чтобы главная часть турнира прошла без лучшего теннисиста мира.

Новак устал, и об этом свидетельствует тот факт, что он отменил свою тренировку в среду. В двух предыдущих матчах Ноле провел на корте в общей сложности больше шести часов.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.05.

Достаточно вспомнить, как тяжело было Джоковичу в матче с Хуркачем на Уимблдоне. Хуби тогда запросто мог сотворить сенсацию.

И да, кстати, пару слов о раскладах. Джокович может не выйти в полуфинал даже в случае победы над Хуркачем.

Вот эти расклады:

— если Синнер победит в третьем туре с любым счетом, а Джокович в двух сетах, то итальянец выйдет с первого места, а серб — со второго;

— если Джокович и Руне выиграют в двух сетах, то датчанин займет первое место в группе, а серб — второе;

— если Джокович победит в двух сетах, а Руне — в трех, то полуфиналисты определятся по проценту выигранных геймов;

— если Джокович проиграет Хуркачу сет, то при победе Синнера итальянец займет первое место в группе, а серб второе. При победе Руне, датчанин выйдет с первого места, а Синнер — со второго;

— если Джокович проиграет Хуркачу, а Синнер обыграет Руне, то первым в группе станет итальянец, а вторым — серб. А при победе Руне из группы выйдут датчанин и Синнер.