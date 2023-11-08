Россиянин Павел Котов сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 8 ноября, начало — в 20:30 мск. Котов — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Котов

Павел стартовал с волевой победы над Александром Лазаровым — 3:6, 6:1, 6:2.

Несмотря на то, что болгарин пропустил полгода из-за травмы, матч показал, что его все равно нельзя недооценивать.

Правда, Котов убедился в этом только по итогам первого сета. Но самое главное — итоговый результат.

Россиянин проводит первый турнир после сенсационного выхода в финал в Стокгольме.

На турнире в шведской столице 24-летний теннисист с учетом квалификации провел семь матчей, в решающем его остановил француз Гаэль Монфис.

Баэс

У Себастьяна после Открытого чемпионата США начался спад, но это было ожидаемо.

Аргентинец мощно провел август, завоевав сразу два титула, благодаря чему ворвался в топ-30.

Сначала Баэс выиграл турнир в австрийском Кицбюэле, а потом стал чемпионом в американском Уинстон-Сейлеме. Как оказалось, на харде он тоже может демонстрировать свой лучший теннис.

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Еще два матча 22-летний выиграл на US Open. Дальше третьего раунда его не пустил Даниил Медведев.

При этом в семи предыдущих матчах Баэс одержал лишь две победы.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Котова можно поставить за 1.84, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.96.

После недавних успехов россиянина в Стокгольме легко поверить, что он обыграет и Баэса, который, похоже, устал ближе к завершению сезона.

Ставка — победа Котова с форой по геймам (-1,5) за 2.03.