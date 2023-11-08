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    Сможет ли Котов обыграть Баэса?

    Котов — Баэс. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Софии 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Баэс
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 8 ноября, начало — в 20:30 мск. Котов — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Котов

    Павел стартовал с волевой победы над Александром Лазаровым — 3:6, 6:1, 6:2.

    Несмотря на то, что болгарин пропустил полгода из-за травмы, матч показал, что его все равно нельзя недооценивать.

    Правда, Котов убедился в этом только по итогам первого сета. Но самое главное — итоговый результат.

    Россиянин проводит первый турнир после сенсационного выхода в финал в Стокгольме.

    На турнире в шведской столице 24-летний теннисист с учетом квалификации провел семь матчей, в решающем его остановил француз Гаэль Монфис.

    Баэс

    У Себастьяна после Открытого чемпионата США начался спад, но это было ожидаемо.

    Аргентинец мощно провел август, завоевав сразу два титула, благодаря чему ворвался в топ-30.

    Сначала Баэс выиграл турнир в австрийском Кицбюэле, а потом стал чемпионом в американском Уинстон-Сейлеме. Как оказалось, на харде он тоже может демонстрировать свой лучший теннис.

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    Еще два матча 22-летний выиграл на US Open. Дальше третьего раунда его не пустил Даниил Медведев.

    При этом в семи предыдущих матчах Баэс одержал лишь две победы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Котова можно поставить за 1.84, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.96.

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    После недавних успехов россиянина в Стокгольме легко поверить, что он обыграет и Баэса, который, похоже, устал ближе к завершению сезона.

    Ставка — победа Котова с форой по геймам (-1,5) за 2.03.

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    Котов — Баэс: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов обыграть Баэса?
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