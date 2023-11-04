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    Свентек отдаст Жабер несколько геймов?

    Свентек — Жабер. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Итоговый турнир WTA 4 ноября 2023 года

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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против Онс Жабер из Туниса в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 4 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 02:00 мск. Свентек — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Итоговый чемпионат WTA 04 Ноября 2023 года

    Свентек

    Иге для выхода в полуфинал будет достаточно взять один сет в предстоящем матче.

    Но с учетом противостояния с Ариной Соболенко за место на вершине рейтинга можно не сомневаться, что польская теннисистка постарается продлить победную серию.

    На этой неделе Свентек пока не отдала ни одного сета, одержав две классные победы. Примечательно, в обоих она повесила соперницам по баранке.

    В первом матче Игра разобралась с чешкой Маркетой Вондроушовой (7:6, 6:0), а потом обыграла американку Кори Гауфф (6:0, 7:5).

    Жабер

    Онс тем временем буквально восстала из пепла, сумев прийти себя после катастрофы на старте турнира.

    Теннисистка из Туниса начала неделю с болезненного поражения от гречанки Марии Саккари — 0:6, 1:6.

    Но, как оказалось, все не так плохо. Во втором матче финалистка двух предыдущих розыгрышей Уимблдона одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой — 6:4, 6:3.

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    В этой игре у Жабер тоже хватало ошибок, но соперница в тот день сделала всё, чтобы облегчить ей задачу.

    Прогноз и ставка

    На Свентек в этом матче можно поставить за 1.14, победу Жабер букмекеры предлагают за 5.75.

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    Вряд ли Ига упустит возможность выиграть еще один матч. При этом полька наверняка постарается обойтись без дополнительной партии. Опять-таки, это важно в контексте возможного возвращения в рейтинге на первое место.

    Ставка — победа Свентек с форой по геймам (-5,5) за 1.87.

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    Свентек — Жабер: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на теннис. Свентек отдаст Жабер несколько геймов?
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