Медведев
Даниил 11-й раз в сезоне дошел до полуфинала и заодно повторил свой лучший результат в карьере по количеству побед — в этом году он выиграл уже 63 матча.
В пятницу Медведев одержал победу над Кареном Хачановым — 6:3, 3:6, 6:3.
С одной стороны, матч получился непростым, но при этом Медведев, по сути, неудачно провел лишь один гейм во втором сете, из-за которого игра и перешла в решающую партию.
Почти то же самое было и в игре с Григором Димитровым, только там Даниил не очень удачно провел первый сет, но в двух следующих просто снес соперника с корта.
Циципас
Стефанос тем временем дошел до полуфинала на втором турнире подряд, только теперь для этого пришлось выиграть не два матча, а три.
В четвертьфинале грек одержал победу над хорватом Борной Гойо, который перед этим остановил Аслана Карацева и Томми Пола.
Игра получилась сложной, но до третьего сета все-таки не дошло — 7:6, 7:5 в пользу седьмой ракетки мира.
Циципас, как обычно, хорошо провел геймы на собственной подаче, хотя во второй партии у Гойо было пять брейк-пойнтов.
Прогноз и ставка
На Медведева в этом матче можно поставить за 1.40, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.96.
Даниил выиграл восемь из 12-ти предыдущих матчей против грека. Но тут важно отметить, все недавние встречи с Циципасом получились для россиянина максимально напряженными и нервными. Скорее всего, предстоящая не станет исключением.
Известно, что они недолюбливают друг друга, поэтому здесь нет смысла ожидать чего-то другого.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.