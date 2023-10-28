Россиянин Даниил Медведев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 28 октября, начало — в 15:00 мск. Медведев — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Даниил 11-й раз в сезоне дошел до полуфинала и заодно повторил свой лучший результат в карьере по количеству побед — в этом году он выиграл уже 63 матча.

В пятницу Медведев одержал победу над Кареном Хачановым — 6:3, 3:6, 6:3.

С одной стороны, матч получился непростым, но при этом Медведев, по сути, неудачно провел лишь один гейм во втором сете, из-за которого игра и перешла в решающую партию.

Почти то же самое было и в игре с Григором Димитровым, только там Даниил не очень удачно провел первый сет, но в двух следующих просто снес соперника с корта.

Циципас

Стефанос тем временем дошел до полуфинала на втором турнире подряд, только теперь для этого пришлось выиграть не два матча, а три.

В четвертьфинале грек одержал победу над хорватом Борной Гойо, который перед этим остановил Аслана Карацева и Томми Пола.

Игра получилась сложной, но до третьего сета все-таки не дошло — 7:6, 7:5 в пользу седьмой ракетки мира.

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Циципас, как обычно, хорошо провел геймы на собственной подаче, хотя во второй партии у Гойо было пять брейк-пойнтов.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.40, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.96.

Даниил выиграл восемь из 12-ти предыдущих матчей против грека. Но тут важно отметить, все недавние встречи с Циципасом получились для россиянина максимально напряженными и нервными. Скорее всего, предстоящая не станет исключением.

Известно, что они недолюбливают друг друга, поэтому здесь нет смысла ожидать чего-то другого.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.