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    Рууд снова не пройдет первый круг в Токио?

    Ватануки — Рууд. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Токио 17 октября 2023 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против японца Есукэ Ватануки в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 17 октября, начало — в 12:00 мск. Ватануки — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ватануки

    Есукэ удалось выиграть один матч на недавнем «Мастерсе» в Шанхае. И в его случае это очень даже неплохой результат.

    Японец одержал победу над талантливым китайцем Цзюньчэнем Шаном, после чего проиграл американцу Тейлору Фриц (6:7, 7:6, 4:6), но и в этом матче представитель Страны восходящего солнца все равно выглядел очень солидно.

    В конце сентября Ватануки дошел до финала на теннисном турнире в рамках Азиатских Игр. В решающем матче 73-я ракетка мира проиграл китайцу Чжичжэню Чжану.

    Кроме того, в прошлом месяце Есукэ добрался до финала на «челленджере» в Шанхае. Также нельзя не отметить, что в августе он одержал победу над Феликсом Оже-Альяссимом на турнире в Вашингтоне.

    Рууд

    Каспер тем временем продолжает борьбу за место на Итоговом турнире.

    И в этом плане норвежец мог существенно помочь себе на «Мастерсе» в Шанхае, но вместо этого он проиграл в четвертом круге венгру Фабиану Марожану.

    Правда, перед этим Рууд легко разобрался с японцем Есихито Нисиокой и американцем Кристофером Юбэнксом.

    В Пекине бывшая вторая ракетка мира (сейчас восьмой в рейтинге) тоже выиграл два матча, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

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    В прошлом году Рууд не смог пройти первый круг в Токио, проиграв испанцу Хауме Муньяру. Но в тот момент он уже обеспечил себе участие в Итоговом турнире.

    Прогноз и ставка

    На Ватануки в этом матче можно поставить за 2.65, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.48.

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    Непредсказуемость Каспера многих уже раздражает. При этом очередное поражение норвежца вряд ли кого-то удивит. Марожан совсем недавно подтвердил, что норвежца вполне способен удивить даже игрок из-за пределов топ-50.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

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    Ватануки — Рууд: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на теннис. Рууд снова не пройдет первый круг в Токио?
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