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    Сможет ли Хуркач обыграть Чжана?

    Хуркач — Чжан. Ставка (к. 2.01) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 10 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Чжан
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 15:00 мск. Хуркач — Чжан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хуркач

    Хуберт в предыдущем раунде одержал победу над Юй Сиоу Сюем — 6:4, 6:4.

    Несмотря на все старания тайваньского теннисиста, поляк так и не отдал ему хотя бы один гейм на собственной подаче.

    При этом сам Хуркач сделал по брейку в каждой партии. В общем, классическая победа фаворита.

    Перед этим у Хуберта была напряженная встреча с австралийцем Танаси Коккинакисом — 7:6, 6:4. Но и здесь он тоже ни разу не терял подачу.

    Чжан

    Для Чжана выход в четвертый круг на домашнем «Мастерсе» — главное событие в текущем сезоне.

    В первом круге китайский теннисист разгромил опытного француза Ришара Гаске — 6:1, 6:2.

    Дальше была волевая победа над аргентинцем Томасом Этчеверри — 4:6, 6:3, 6:4.

    А в третьем раунде Чжичжэнь остановил американца Брэндона Накашиму (7:6, 6:2), который перед этим разгромил Хольгера Руне.

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    Но эти результаты не удивляют, Чжан очень солидно выступает в этом году.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.39, победу Чжана букмекеры предлагают за 3.00.

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    Четыре года назад пути Хуберта и Чжичжэня тоже пересеклись в Шанхае. Поляк тогда выиграл в двух сетах — 7:6, 6:4.

    Скорее всего, в предстоящей игре тоже будет минимум два напряженных сета. Но не факт, что на этот раз выиграет фаворит.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.01.

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    Хуркач — Чжан: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хуркач обыграть Чжана?
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