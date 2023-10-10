Хуркач
Хуберт в предыдущем раунде одержал победу над Юй Сиоу Сюем — 6:4, 6:4.
Несмотря на все старания тайваньского теннисиста, поляк так и не отдал ему хотя бы один гейм на собственной подаче.
При этом сам Хуркач сделал по брейку в каждой партии. В общем, классическая победа фаворита.
Перед этим у Хуберта была напряженная встреча с австралийцем Танаси Коккинакисом — 7:6, 6:4. Но и здесь он тоже ни разу не терял подачу.
Чжан
Для Чжана выход в четвертый круг на домашнем «Мастерсе» — главное событие в текущем сезоне.
В первом круге китайский теннисист разгромил опытного француза Ришара Гаске — 6:1, 6:2.
Дальше была волевая победа над аргентинцем Томасом Этчеверри — 4:6, 6:3, 6:4.
А в третьем раунде Чжичжэнь остановил американца Брэндона Накашиму (7:6, 6:2), который перед этим разгромил Хольгера Руне.
Но эти результаты не удивляют, Чжан очень солидно выступает в этом году.
Прогноз и ставка
На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.39, победу Чжана букмекеры предлагают за 3.00.
Четыре года назад пути Хуберта и Чжичжэня тоже пересеклись в Шанхае. Поляк тогда выиграл в двух сетах — 7:6, 6:4.
Скорее всего, в предстоящей игре тоже будет минимум два напряженных сета. Но не факт, что на этот раз выиграет фаворит.
Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.01.