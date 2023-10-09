Россиянин Карен Хачанов сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 07:30 мск. Димитров — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Димитров

Григор в первом матче спокойно разобрался с представителем Австралии Александаром Вукичем — 6:4, 6:3.

Болгарский теннисист идеально провел геймы на собственной подаче — у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

В Пекине Димитров одержал победы над американцем Маккензи Макдональдом и датчанином Хольгером Руне, после чего уступил будущему чемпиону Яннику Синнеру.

Интересный факт: Димитров выиграл минимум два матча на восьми из девяти предыдущих турниров.

Хачанов

Карен начал турнир с победы над Бейбитом Жукаевым — 7:6, 4:6, 6:2.

И вопреки ожиданиям, матч не стал легкой прогулкой для российского теннисиста, который, похоже, тоже думал, что встреча с 302-й ракеткой мира будет не такой нервной.

Жукаев удивил Хачанова, прежде всего, своей подачей. Теннисист из Казахстана выполнил 20 эйсов и забрал 85 процентов очков в розыгрышах на первом мяче.

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Правда, в решающей партии соперник действовал не так четко и уверенно, тогда как Карен практически не ошибался. Опыт все-таки сыграл свою роль.

Прогноз и ставка

На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.54, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.48.

Карен ранее ни разу не обыгрывал болгарина. Но также стоит отметить, что это будет их первая встреча за последние два года.

Хачанов умеет приятно удивлять, поэтому в данном случае есть смысл рассмотреть ставки на количество геймов или сетов, а не на исход.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.87.