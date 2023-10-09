1-й таймАрсенал — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Манчестер Сити»«Арсенал» — «Манчестер Сити». Онлайн «Барселона»«Гранада» — «Барселона». Онлайн Салах и Ван Дейк«Брайтон» — «Ливерпуль» 2:2. Онлайн
  • 18:31
    • «Динамо» и «Факел» не выявили сильнейшего
  • 18:16
    • «Астон Вилла» и «Вулверхэпмтон» поделили очки в матче АПЛ
  • 18:05
    • «Ливерпуль» упустил победу в матче АПЛ с «Брайтоном»
  • 16:04
    • «Пари НН» дома одолел «Крылья Советов» в РПЛ
  • 13:51
    • Сафиуллин уступил Шелтону в матче третьего круга турнира в Шанхае
  • 18:25
    • «Байер» на своем поле разгромил «Кельн»
  • 18:01
    • «Лацио» в ярком матче победил «Аталанту»
    Все новости спорта

    Сможет ли Хачанов остановить Димитрова?

    Димитров — Хачанов. Ставка (к. 1.87) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 9 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Григор Димитров Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Димитров — Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 07:30 мск. Димитров — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Димитров

    Григор в первом матче спокойно разобрался с представителем Австралии Александаром Вукичем — 6:4, 6:3.

    Болгарский теннисист идеально провел геймы на собственной подаче — у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

    В Пекине Димитров одержал победы над американцем Маккензи Макдональдом и датчанином Хольгером Руне, после чего уступил будущему чемпиону Яннику Синнеру.

    Интересный факт: Димитров выиграл минимум два матча на восьми из девяти предыдущих турниров.

    Хачанов

    Карен начал турнир с победы над Бейбитом Жукаевым — 7:6, 4:6, 6:2.

    И вопреки ожиданиям, матч не стал легкой прогулкой для российского теннисиста, который, похоже, тоже думал, что встреча с 302-й ракеткой мира будет не такой нервной.

    Жукаев удивил Хачанова, прежде всего, своей подачей. Теннисист из Казахстана выполнил 20 эйсов и забрал 85 процентов очков в розыгрышах на первом мяче.

    Все прогнозы на теннис

    Правда, в решающей партии соперник действовал не так четко и уверенно, тогда как Карен практически не ошибался. Опыт все-таки сыграл свою роль.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.54, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.48.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Карен ранее ни разу не обыгрывал болгарина. Но также стоит отметить, что это будет их первая встреча за последние два года.

    Хачанов умеет приятно удивлять, поэтому в данном случае есть смысл рассмотреть ставки на количество геймов или сетов, а не на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.34
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 18:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Кальяри — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Алавес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ренн — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тюмень — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Димитров — Хачанов: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 09.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов остановить Димитрова?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры